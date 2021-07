SORANA CÎRSTEA A PIERDUT O SUMĂ IMPORTANTĂ DIN PREMIUL CÂŞTIGAT LA WIMBLEDON

Jucătoarele de tenis plătesc taxe exorbitante la Wimbledon, mai mari decât la celelalte turnee din circuit, din cauza sistemului de impozitare din Marea Britanie! Soranei Cîrstea, cea care a obţinut cel mai mare premiu la Wimbledon 2021 dintre jucătoarele române, i se va reţine o sumă uriaşă din recompensa cuvenită.

Premiul oficial câştigat de Sorana Cîrstea la Wimbledon este în valoare de 135.000 de euro, dar românca va încasa mult mai puţin în realitate! Fiscul îi va reţine o sumă uriaşă, iar sportiva din Târgovişte va rămâne cu 81.000 de euro în urma impozitării.

În baza sistemului progresiv de impozitare a veniturilor aplicat de Marea Britanie, pentru partea cifrată între 43.686 şi 174.747 de euro, rata de impozitare este de 40%! Asta înseamnă că Soranei Cîrstea i se va aplica o reţinere fiscală de 54.000 de euro.

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), Fiscul Marii Britanii, îi va reţine Soranei Cîrstea 40% din premiul financiar care i se cuvine după ce a disputat un tur 3 la Wimbledon, învingându-le pe traseu pe Samantha Murray (Marea Britanie), scor 6-3, 6-3, şi Victoria Azarenka (Belarus), scor 7-6(5), 3-6, 6-4. Românca a pierdut duelul pentru optimi cu Emma Răducanu (Marea Britanie), scor 3-6, 5-7. Cîrstea, care se va întoarce acasă cu 81.000 de euro, a strâns 5,4 milioane de euro din premii în întreaga carieră.

Ca jucătoare străină în cadrul unei competiţii sportive desfăşurate pe teritoriul Regatului Unit, Sorana Cîrstea datorează, potrivit legislaţiei fiscale britanice, acelaşi impozit pe venit precum rezidenţii. Fiscul Britanic are o divizie specializată care se ocupă de taxarea veniturilor obţinute în insulă de artiştii şi sportivii străini – Foreign Entertainers Unit (FEU). Simona Halep, campioana en-titre, a fost şi ea „jefuită” după finala din 2019 cu Serena Williams, scor 6-2, 6-2, când a rămas cu 1,34 de milioane de euro din premiul de 2,6 milioane de euro.