SORANA CÎRSTEA, A DOUA JUCĂTOARE DE TENIS A ROMÂNIEI ŞI ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

Mihaela Buzărnescu a urcat de pe locul 68 pe locul 60, cu 1.019 puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii, luni, după ce a câştigat turneul ITF de la Toyota, cu premii de 60.000 de euro. Ea a întrecut-o pe rusoaica Maria Şarapova, care a coborât pe locul 61.

La 29 de ani, Buzărnescu este la cea mai bună clasare din carieră. Ascensiunea jucătoarei române în acest an a fost una remarcabilă, după ce la finalul lui 2016 ea era pe locul 544. Cu multe succese înregistrate la turnee ITF, Buzărnescu a mai reuşit în 2017 o performanţă unică în cariera, calificarea pe tabloul principal al unui Grand Slam, la Us Open.

La vârful ierarhiei, Simona Halep ocupă a şaptea săptămână locul I WTA, cu 6.175 de puncte.

În Top 100 WTA, Sorana Cîrstea se menţine pe locul 37, cu 1.455 puncte, IrinaCamelia Begu se menţine pe locul 43, cu 1.194 de puncte, iar Monica Niculescu a urcat de pe locul 78 pe 77, cu 784 de puncte.

În Top 200 WTA, Ana Bogdan se menţine pe locul 111, cu 582 de puncte, Alexandra Cadanţu a urcat de pe 158 pe 157, cu 366 de puncte, iar Alexandra Dulgheru de pe 193 locul 188, cu 301 de puncte.

Patricia Maria Tig a ieşit din Top 200 după ce a pierdut 52 de poziţii. Ea a coborât de pe locul 180 pe 232, cu 238 de puncte.

Monica Niculescu are cea mai bună clasare la dublu dintre românce – locul 23, cu 3.077 de puncte, acelaşi ca în urmă cu o săptămână, în timp ce Raluca Olaru se menţine pe locul 36, cu 2000 de puncte, la fel Irina Begu, pe locul 38, cu 1.955 de puncte.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1).Simona Halep 6.175 puncte

2 (2).Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.135

3 (3).Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.015

4 (4).Karolina Pliskova (Cehia) 5.730 5 (5).Venus Williams (SUA) 5.597

6 (6).Elina Svitolina (Ucraina) 5.500

7 (7).Jelena Ostapenko (Letonia) 5.010

8 (8).Caroline Garcia (Franţa) 4.385

9 (9).Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610

10 (10).CoCo Vandeweghe (SUA) 3.258

37 (37).Sorana Cîrstea 1.455

43 (43).Irina Begu 1.194

60 (68).Mihaela Buzărnescu 1.019

77 (78).Monica Niculescu 784

111 (111).Ana Bogdan 582

157 (158).Alexandra Cadanţu 366

188 (193).Alexandra Dulgheru 301

212 (214).Irina Bara 262

226 (258).Jaqueline Cristian 251

232 (180).Patricia Maria Ţig 238

243 (244).Elena-Gabriela Ruse 225 etc.