SORANA CÎRSTEA, A DOUA JUCĂTOARE A ROMÂNIEI A MOMENTULUI

Simona Halep continuă să se afle pe locul 2, cu 6.385 de puncte, în clasamentul WTA publicat luni, la numai cinci puncte de liderul Karolina Pliskova, care are 6.390 de puncte. Halep este pe poziţia secundă şi în ierarhia pentru Singapore, cu 5.015 puncte. Pe locul I în această ierarhie a urcat spaniola Garbine Muguruza, cu 5.068 de puncte, iar ucraineanca Elina Svi-tolina a coborât de pe locul I pe locul al treilea, cu 4.575 de puncte.

Simona Halep a pierdut duminică finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, fiind învinsă, cu scorul de 6-1, 6-0, de spaniola Garbine Muguruza.

În Top 100 WTA, Sorana Cîrstea a urcat de pe locul 54 pe 53, cu 1.108 de puncte, Irina-Camelia Begu, de pe locul 58 pe 57, cu 1.066 puncte, iar Monica Niculescu, de pe 59 pe 58, cu 1.050 de puncte.

In Top 200 WTA, jucătoarea Ana Bogdan a coborât de pe 124 pe 127, cu 489 de puncte, Patricia Maria Ţig de pe locul 127 pe 129, cu 481 de puncte, Mihaela Buzărnes-cu, de pe 132 pe 133, cu 448 de puncte, Alexandra Cadanţu a urcat de pe 164 pe 162, cu 338 puncte, iar Irina Bara, de pe 193 pe 192, cu 285 de puncte.

La dublu, Monica Niculescu, finalistă la Cincinnati, are cea mai bună clasare dintre românce – locul 17, cu 3.610 de puncte, după o urcare de două poziţii. Raluca-Ioana Olaru a urcat şi ea, de pe locul 38 pe 34 (2.105 puncte), la fel Irina-Camelia Begu, de locul 53 pe 46 (1.617 de puncte).

Muguruza a urcat şi în clasamentul general, de pe locul 6 pe locul 3, cu 5.860 de puncte. Fostă numărul 1 mondial, Angelique Kerber a înregistrat o coborâre de trei poziţii, până pe locul 6, cu 5.146 de puncte. Primele zece poziţii în clasamentul de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare:

1. Karolina Pliskova (Cehia) 6.390 de puncte;

2. Simona Halep (România) 6.385;

3. Garbine Muguruza (Spania)

5.860;

4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.650;

5. Caroline Wozniacki (Danemarca)

5.350;

6. Angelique Kerber (Germania) 5.146;

7. Johanna Konta (Marea Britanie)

4.750;

8. Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.410;

9. Venus Williams (SUA) 4.216;

10. Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.855.