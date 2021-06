SORANA CÎRSTEA A AJUNS ÎN TURUL III LA ROLAND GARROS

Sorana Cîrstea (54 WTA) a învins-o pe Martina Trevisan (97 WTA) în turul secund al turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, după două ore şi 38 de minute de joc.

Sportiva noastră s-a impus clar în primul set al partidei, dar Martina Trevisan a reuşit să revină în setul secund după patru servicii pierdute ale Soranei. Partida a mers în setul decisiv, unde Sorana Cîrstea a reuşit trei break-uri în faţa italiencei.

În turul trei de la Roland Garros, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Daria Kasatkina (37 WTA) care a învins-o în turul doi pe Belinda Bencic, cu scorul de 6-2, 6-2.

Italianca reuşise să ajungă în sferturi anul trecut pe zgura pariziană şi a condus cu 3-1 în decisiv, dar Sorana a rezistat formidabil şi a reuşit să obţină al zecelea ei succes din ultimele 12 partide.

„Un meci dificil, nu am jucat aşa cum mi-am dorit, lam câştigat cu inima, am luptat enorm de mult. Atitudinea a compensat o dreaptă mai slabă sau un retur nu atât de bun. Sunt zile şi zile, nu m-am putut baza pe joc, am compensat cu inima, cu lupta, cu picioarele”, a declarat Sorana Cîrstea după meci.

Jucătoarea clasată pe locul 54 în lume o va întâlni acum pe Daria Kasatkina, o rusoaică cu care s-a întâlnit o singură dată în 2018 la Madrid în care adversara a avut câştig de cauză. Interesant este că pe partea ei de tablou nu a mai rămas nicio jucătoare din top

„Nu prea mă uit pe tablou, o am pe Kasatkina, o iau meci de meci, nu mă gândesc acum la sferturi. Încerc să fiu mult mai prezentă, să mă bucur de moment, nu să-mi fac planuri”, a precizat Sorana pentru eurosport.ro.