SORANA ARE…URMAŞE!

Puţini sunt cei care ştiu că după ce a devenit una dintre cele mai importante sportive din circuitul WTA, Sorana Cîrstea împreună cu familia sa au înfiinţat un club de tenis, care începe să scoate la iveală tninere talente pentru tenisul local. Tenis Club Sorana este un club târ-goviştean, micii jucători de tenis pot face primii paşi către marea performanţă. De curând, Alexia Bolbose, o tânără jucătoare de tenis legitimată la TC Sorana Târgovişte a reuşit un loc 3 la o competiţie foarte interesantă, desfăşurată la Braşov. Sportiva este elevă a Şcolii Gimnaziale Coresi, din Târgovişte şi este pregătită la TC Sorana de un nume cu greutate în fenomen: Florin Râpeanu. Alexia Blobose practică tenisul de câmp de la vârsta de 5 ani şi primul său antrenor a fost Ferenţ Bartiş. Născută pe 21 februarie 2007, Alexia o are pe Sorana Cîrstea drept model şi se anunţă o speranţă a tenisului dâmboviţean în următorii ani.

In condiţiile în care pandemia a făcut imposibilă desfăşurarea de competiţii cu un număr mare de echipe participante, FIBA a decis ca, în acest an, tradiţionalele campionate continentale juvenile să se desfăşoare sub forma unor compeţii intitulate FIBA European Youth Challengers, care să reunească la start maximum şase echipe naţionale.Prima […]