SORANA AR PUTEA JUCA DIN NOU PENTRU ROMÂNIA

Sorana Cîrstea s-a retras în urmă cu doi ani din naţionala de Fed Cup a României, fără a oferi un motiv exact! Dar în culise se ştie că motivul deciziei Soranei este legat de colaborarea tensionată dintre sportivă şi fostul căpitan-nejucător Florin Segărceanu.

Florin Segărceanu (60 de ani) şi-a anunţat demisia din funcţia de căpitan-nejucător al echipei de Fed Cup (actuala Billie Jean King Cup), iar Sorana Cîrstea (30 de ani) ar putea reveni în reprezentativa României! Nemulţumită că nu era nominalizată în meciurile de simplu deşi se afla în lot, Cîrstea ajunsese la cuţite cu Segărceanu, motiv pentru care s-a şi retras din Fed Cup la sfârşitul anului 2018.

Naţionala de tenis feminin ar avea mare nevoie de Sorana Cîrstea la întâlnirea cu Italia, programată pe 16 şi 17 aprilie 2021, mai ales că Simona Halep va spune „pas” convocării! Sorana, aflată pe locul 66 WTA, este a treia cel mai bine clasată jucătoare din România, după Simona Halep (3 WTA) şi Patricia Ţig (63

WTA).

Sorana Cîrstea s-a retras din naţionala de tenis a României supărată fiind pe căpitanul-nejucător Florin Segărceanu! Cu toate că nu a oferit o explicaţie, a fost clar că motivul deciziei a avut legătură cu colaborarea tensionată dintre ea şi antrenor. Ruptura definitivă s-a produs înaintea întâlnirii dintre România şi Elveţia, încheiată cu 3-1 şi desfăşurată pe 21-22 aprilie 2018, atunci când Irina Begu a fost nominalizată pentru duelurile de simplu în detrimentul Soranei Cîrstea.

Sorana s-a încruntat la conferinţă de presă, vizibil nemulţumită de decizia lui Florin Segărceanu: „Mă aşteptam să joc, aceasta era prima idee, având în vedere că eram a doua, însă tot timpul am spus-o: căpitanul decide. Am venit la Fed Cup, nu a contat că am fost prima, a doua, a patra. Atât timp cât am fost sănătoasă, m-am prezentat şi mam pus la dispoziţia căpitanului şi la dispoziţia echipei. Sunt aici pentru ce are nevoie echipa. Dacă vrea să joc simplu, joc simplu, dacă vrea să joc dublu, joc dublu, dacă vrea să bat din palme, bat din palme”, spunea „Sori”.

Întâlnirea cu pricina a fost ultima din competiţia inter-ţări pentru Sorana Cîrstea, cea care şi-a anunţat retragerea din Fed Cup în acelaşi an! Sportiva din Târgovişte ar putea reveni acum la naţională, întrucât Florin Segărceanu şi-a dat demisia, fiind înlocuit cu Monica Niculescu! Mai mult, Monica va fi consiliată de un fost căpitan nejucător care se află în relaţii excelente cu Sorana! Alina Tecşor, antrenoare în cadrul Federaţiei Române de Tenis (FRT), o va ajuta cu sfaturi pe Monica Niculescu, iar prima recomandare ar putea fi aceea să o convingă pe Cîrstea să revină la echipă.

Sorana Cîsrtea a jucat 17 meciuri de simplu pentru România, din care a câştigat 11, şi 12 de dublu, dintre care perechea din care a făcut parte a triumfat de cinci ori. Ultima oară, ea a evoluat la dublu, cu Mihaela Buzărnescu, în întâlnirea cu Elveţia, scor 3-1, din play-off-ul pentru Grupa Mondială. Româncele au pierdut partida cu elveţiencele Viktorija Golubic şi Jil Teichmann, dar rezultatul acesteia nu mai conta în stabilirea echipei calificate.