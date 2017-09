SORANA A REVENIT ÎN TOP 50 MONDIAL Rezultatele din ultimele luni au adus-o pe cea mai bună tenismenă a Târgoviştei din toate timpurile pe poziţia 46 a în clasamentul WTA

Share This





















Românca Simona Halep ocupă în continuare locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.

Halep se află acum la 150 de puncte de liderul Garbine Muguruza (Spania) şi păstrează un avans de 325 de puncte faţă de următoarea clasată, ucraineanca Elina Svitolina.

Sorana Cîrstea a reuşit un salt de şase locuri şi se află pe 46, Irina Begu a urcat şi ea un loc, pe 54, în timp ce Monica Niculescu a coborât 9 poziţii şi se află pe 65. Mihaela Buzărnescu a urcat un loc şi se află pe 105, cea mai bună clasare din cariera sa.

La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc şi e pe 20, Raluca Olaru şi-a egalat cea mai bună clasare din carieră, locul 32, iar Irina Begu a coborât o poziţie, pe 46.

În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Garbine Muguruza e lider, cu 5.491 puncte, urmată de Simona Halep, cu 5.025 puncte.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.115 puncte

2 (2).Simona Halep 5.965

3 (3).Elina Svitolina (Ucraina) 5.640

4 (4).Karolina Pliskova (Cehia) 5.520

5 (5).Venus Williams (SUA) 4.756

6 (6).Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640

7 (7).Johanna Konta (Marea Britanie) 4.520

8 (8).Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.410

9 (9).Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.810

10 (10).Jelena Ostapenko (Letonia) 3.781

46 (52).Sorana Cîrstea 1.166 54 (55).Irina-Camelia Begu 1.078 65 (56).Monica Niculescu 871 105 (106).Mihaela Buzărnescu 605 116 (118).Ana Bogdan 528

156 (167).Alexandra Cadanţu 366

157 (128).Patricia Maria Ţig 364 192 (192).Alexandra Dulgheru 287 195 (174).Irina Bara 283

214 (209).Elena-Gabriela Ruse 255 265 (263).Jaqueline Cristian 198 etc.

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Lucie Safarova (Cehia) 9.450 puncte

2 (2).Martina Hingis (Elveţia) 8.900

3 (3).Yung-Jan Chan (Taiwan) 8.635

4 (4).Bethanie Mattek-Sands (SUA) 8.570

5 (5).Ekaterina Makarova (Rusia) 7.895 5 (5).Elena Vesnina (Rusia) 7.895

7 (7).Andrea Hlavackova (Cehia) 5.390 8 (8).Sania Mirza (India) 5.070

9 (9).Shuai Peng (China) 4.890

10 (10).Lucie Hradecka (Cehia) 4.800

20 (19).Monica Niculescu 3.200

32 (33).Raluca Olaru 2.160

46 (45).Irina-Camelia Begu 1.676 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu:

1 (1). Garbine Muguruza (Spania) 5.491 puncte

2 (2).Simona Halep 5.025

3 (4).Karolina Pliskova (Cehia) 4.896

4 (3).Elina Svitolina (Ucraina) 4.815

5 (6).Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.620

6 (5).Venus Williams (SUA) 4.612

7 (8).Jelena Ostapenko (Estonia) 3.772

8 (7).Johanna Konta (Marea Britanie) 3.655

9 (9).Kristina Mladenovic 2.876

10 (10).Svetlana Kuzneţova (Rusia) 2.846

40 (43).Sorana Cîrstea 1.137 51 (52).Irina-Camelia Begu 1.010 89 (91).Mihaela Buzărnescu 605 etc.

Clasamentul WTA Race la dublu:

1 (1). Martina Hingis (Elveţia)/Yung-Jan Chan (Taiwan) 8.340 puncte

2 (2).Elena Vesnina/Ekaterina Makarova (Rusia)

6.495

3 (3).Bethanie Mattek-Sands (SUA)/Lucie Safarova (Cehia) 5.120

4 (4).Casey Dellacqua/Ashleigh Barty (Australia)

4.240

5 (5).Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia)

3.871

6 (6).Kveta Peschke (Cehia)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) 2.900

7 (7).Andrea Hlavackova (Cehia)/Timea Babos (Ungaria) 2.796

8 (8).Andrea Hlavackova (Cehia)/Shuai Peng (China)

2.776

9 (9).YifanXu (China)/Gabriela Dabrowski (Canada)

2.518

10 (10).Maria José Martinez Sanchez (Spania)/Andreja Klepac (Slovenia) 2.460

16 (17).Raluca Olaru (România)/Olga Savciuk (Ucraina) 1.465

19 (19). Monica Niculescu (România)/Hao-Ching Chan (Taiwan) 1.301

22 (21). Monica Niculescu (România)/Su-Wei Hsieh (Taiwan) 1.105