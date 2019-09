SORANA A PIERDUT ÎN OPTIMI LA US OPEN

Share This





















După ce a reuşit cea mai răsunătoare victorie a carierei sale – eliminarea nr. 4 WTA, Simona Halep, în faza a doua a competiţiei – Taylor Townsend, 23 de ani, o trimite acasă şi pe Sorana Cîrstea. A câştigat meciul în două seturi, după aproape o oră şi jumătate de joc, scor: 75, 6-2, iar americanca ajunge pentru prima dată în carieră în optimile unui turneu de Grand Slam.

Sorana Cîrstea a început bine meciul în faţa sportivei care i-a distrus visul Simonei Halep de a câştiga al treilea titlu de Grand Slam din carieră. Sorana a dus repede scorul la 2-0 la game-uri, după ce a reuşit break-ul în al doilea game. Townsend şi-a revenit şi primul set s-a jucat intens, s-a ajuns la egalitate la game-uri, 3-3, 4-4, 55, iar jucătoarea din America a câştigat la zero următoarele două game-uri şi a câştigat primul act după 51 de minute de joc, scor 7-5, relatează Mediafax.

Taylor Townsend a continuat la fel de bine şi în setul doi şi a câştigat două game-uri la rând. Sorana Cîrstea a reuşit la un moment dat să întrerupă avântul americancei, dar jucătoarea în vârstă de 23 de ani nu i-a dat în final nicio şansă româncei. Sorana Cîrstea a mai luat un singur game, iar Townsend s-a impus în actul secund cu 6-2, după 38 de minute de joc.

În optimi, Taylor Townsend va evolua cu învingătoarea dintre jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andrees-cu, locul 15 WTA, şi daneza Caroline Wozniacki, locul 19 WTA, meci care este în desfăşurare la ora redactării acestei ştiri. Primul set a fost câştigat de Bianca Andreescu, care în cele din urmă a câştigat şi meciul.

În acest moment, România nu mai are jucătoare pe tabloul feminin de simplu de la Flushing Meadows.

La dublu au mai rămas în cursă Marius Copil, care face pereche cu temperamentalul Nick Kyrgios, şi Raluca Olaru care joacă alături de chinezoaica Zhaoxuan Yang. Românii au meciuri duminică. Raluca Olaru participă şi la dublu mixt, alături de croatul Franko Dkugor.

Horia Tecău şi coechipierul său Jean Julien Rojer au fost eliminaţi din primul tur la US Open, iar perechea Horia Tecău – Simona Halep s-a retras de la dublu mixt, după ce nr. 4 WTA a ieşit din competiţie la simplu.