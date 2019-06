SORANA A JUCAT LA PARIS CU RUPTURĂ DE ABDOMEN

Share This





















Sorana Cîrstea a fost învinsă de sportiva din Spania, Aliona Bolsova cu 7-6 (5), 7-6 (3), joi, în runda a doua a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului. Românca a evoluat însă cu o accidentare, de aici şi rezultatul puţin scontat.

Cîrstea (29 ani, 84 WTA) s-a înclinat după o oră şi 38 de minute în faţa unei adversare venite din calificări (21 ani, 137 WTA). Sorana a fost condusă cu 2-0, 3-1 şi 5-2 în primul set, a reuşit să egaleze, 5-5, iar apoi s-a ajuns în tiebreak, unde iberica s-a impus cu 7-5 după ce Sorana a avut 3-1. în actul secund, cele două jucătoare au mers cap la cap până la

3-3, când românca a reuşit un break, dar imediat şi-a pierdut serviciul, setul a ajuns în tiebreak, unde Bolsova a câştigat clar, cu 73, informează digisport.ro.

înfrângerea a venit, însă, în condiţii speciale: Sori a jucat cu ruptură de abdomen, dar nu a vrut să se dea bătută. A strâns din dinţi cât a putut şi a încercat să câştige chiar şi în această situaţie.

„Am jucat cu ruptură de abdoment. Mi s-a-ntâmplat încă din primul tur, dar am încercat să trag de mine şi să joc şi turul doi pentru că mi se părea că am o şansă şi un culoar favorabil. E o accidentare destul de serioasă, o ruptură de gradul trei, de vreo doi centimetri. M-a împiedicat să joc ce voiam”, a spus Sorana, pentru trimisul Digi Sport la Roland Garros, Sebastian Perju.

Marea problemă, serviciul

Accidentarea a fost decisivă mai ales în momentele când Sorana a servit. Cel mai probabil, aceasta va trebui să stea departe de teren spre o lună, astfel că nu va mai juca înainte de Wimbledon.

„Serviciul meu a fost o glumă, am servit cu 80 km/h pentru că nu puteam din cauza durerii. Voi avea nevoie de 3-4 săptămâni de pauză, deci cel mai probabil voi reveni direct la Wimbledon”, a mai spus târgovişteanca.

Sorana Cîrstea, semifinalistă săptămână trecută la Nurnberg, va primi un cec de 87.000 de euro şi 70 de puncte WTA.