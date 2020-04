SORANA A ÎMPLINIT 30 DE ANI

Share This





















Exponentă a generaţiei ’90 a tenisului feminin românesc, jucătoarea din Târgovişte a deschis – după Raluca Olaru -drumul sportivelor din România către zona de elită a WTA.

A făcut parte din clubul select al sfertfinalistelor la Roland Garos, în 2009, când australianca Samantha Stosur i-a blocat drumul către penultimul act, şi a atins punctul de vârf în ierarhia feminină pe 21 august 2013 – locul 21.

Antrenată în prezent de Carl Maes, Sori a câştigat în carieră un titlu la simplu Tashkent, a adunat peste 5,5 milioane de dolari din tenis şi se situează în prezent pe poziţia a 75-a în clasamentul WTA.

Digi Sport a stat de vorbă în ziua în care Cîrstea a intrat în „club 30” cu Sever Dron, fost antrenor al echipei feminine de Fed Cup şi o voce puternică în tenisul românesc.

„O apreciez foarte mult din punct de vedere tehnic. Are loviturile perfecte, putem să b dăm exemplu şi putem să i le punem în orice manual de tenis. O tehnică formidabilă cizelată în mulţi ani de antrenament are Sorana”, îi evidenţiază calităţile fostul antrenor al Virginiei Ruzici şi al lui Henri Leconte.

43 – 45 e raportul victorii – înfrângeri la turneele de Grand Slam. La Australian Open, în 2017, a atins faza optimilor de finală

Specialiştii au subliniat mereu calităţile jucătoarei de 1,76 m, dar au pus accentul şi pe evoluţiile sale fluctuante, explicând acest minus prin căderile inexplicabile din punct de vedere mental.

Dron a caracterizat-o pe Sorana în contextul ultimelor sale partide în WTA.

„în primul set are un nivel ridicat, în al doilea se zbate, dar în al treilea se prăbuşeşte. Nu e târziu nici la 30 de ani să regleze ceva la acest capitol”, încheie Dron.

Cîrstea a avut parte în 2020 de o serie de înfruntări în trei seturi. în ultima partidă jucată înainte de oprirea tenisului mondial, Sorana a pierdut în faţa Elenei Rybakina, scor 6-3, 3-6, 16, în primul tur, la Openul Qatarului.