Sondaj: lohannis continuă să conducă detaşat în preferinţele românilor

Preşedintele Klaus Iohannis continuă să conducă detaşat în preferinţele electoratului având 44,6% în ultimul Barometru Europa FM realizat de IMAS. Şeful statului este urmat, la mare distanţă de liderul USR, Dan Barna, cu 17%, iar pe locul trei este Victor Ponta, liderul Pro România fiind creditat cu 14% din intenţiile de vot.

Candidatul PSD se află în situaţia fără precedent de fi abia pe locul 5, Viorica Dăncilă adunând doar 8,4%. Sondajul a fost realizat însă în perioada 58 august, adică înainte ca ALDE să rupă coaliţia cu PSD şi să anunţe, alături de Pro România, susţinerea în cursă a candidatului independent Mircea Diaconu.

Atât Barna, cât şi Ponta înregistrează o uşoară creştere faţă de precendentul sondaj. Pe locul patru este liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani, are o marjă de eroare +/- 3,1% şi nu au fost măsuraţi nici Mircea Diaconu care şi-a anunţat candidatura pe 25 august, ca independent susţinut însă de ALDE şi Pro România, şi nici Theodor Paleologu, care va candida în numele PMP. Alegerile Parlamentare: PSD scor sub 20%

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc acum – în loc de anul viitor – 28,4 dintre cei care spun că ar merge sigur la vot ar opta pentru PNL, arată Barometrul EFM, realizat de IMAS în luna august.

USR rămâne pe locul 2 – cu 19,8%, în scădere cu aproape 2 procente faţă de luna iulie. Şi Partidul Social Democrat este în scădere – PSD rămâne pe locul trei şi ar fi votat azi de 17,9%, cu aproape 2 procente mai puţin ca în luna precedentă.

Pe locul 4, dar la distanţa considerabilă, se află parlamentarii ProRomânia – partidul fostului premier Victor Ponta – cu 8,7%, tot în scădere. Locul 5 este ocupat în continuare de ALDE, formaţiune care ajunge la 7,4%.

Urmează formaţiunea condusă de Dacian Cioloş – în scădere cu jumătate de procent faţă de luna iulie. PLUS ajunge acum la 5,5%. Urmează cu 4,6% UDMR, cu o creştere de numai 0,3%. PMP rămâne cu acelaşi procentaj în intenţiile de vot ca cel din iulie: 2.9%.