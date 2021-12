Șomajul tehnic suportat de stat s-ar putea prelungi până la 31 martie 2022

Șomajul tehnic suportat de stat ar fi trebuit să se aplice până la finalul acestui an, dar potrivit unui proiect al autorităților, termenul ar putea fi prelungit până la 31 martie 2022. Indemnizațiile de care beneficiază salariații sunt de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De asemenea, se aplică și pentru profesioniști, persoane care obțin venituri din drepturi de autor etc.

După aprobarea legii bugetului asigurărilor sociale pentru 2022, indemnizația se va calcula în raport cu nivelul câștigului salarial mediu brut prevăzut de acesta.

În ceea ce privește indemnizația de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, acum proiectul de OUG propune extinderea și la profesioniști (așa cum sunt prevăzuți de Codul Civil: persoane fizice ce desfășoară activități independente/profesii libere sau persoane fizice ce au realizat drepturi de autor, etc.). Mai exact, este vorba despre cei de la articolul 6 din OUG 111/2021. Practic, prevede extinderea la acele categorii.

Practic este vorba despre modificarea legii 132/2020 care prevede că în cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate se poate beneficia, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

Conform proiectului, la fel ca și la șomajul tehnic, după adoptarea bugetului asigurărilor sociale pe 2022, indemnizația se va calcula în raport cu nivelul câștigului salariale mediu brut prevăzut de acea lege.