Soluţii concrete pentru criza vaccinurilor pentru bebeluşi care lipsesc din maternităţi şi din cabinetele medicilor de familie

Încă de la sfârşitul anului trecut, medicii de familie şi maternităţile se confruntă cu lipsa a cel puţin trei dintre vaccinurile cuprinse în schema recomandată de Ministerul Sănătăţii. Cu această crizăî se confruntă şi judeţul Dâmboviţa. Cea mai gravă situaţie este în maternităţi, unde din cauză că lipsesc vaccinurile, bebeluşii nu mai sunt imunizaţi în primele zile după naştere împotriva hepatitei de tip B. Noua conducere a Ministerului Sănătăţii a făcut toate demersurile legale pentru a rezolva criza vaccinurilor, creat de fosta conducere tehnocrată a Ministerului Sănătăţii. Deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă că ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a semnat contractele pentru vaccinurile hexavalent şi tetravalent, urmând naştere împotriva hepatitei de tip B. Noua conducere a Ministerului Sănătăţii a făcut toate demersurile legale pentru a rezolva criza vaccinurilor, creat de fosta conducere tehnocrată a Ministerului Sănătăţii. Deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă că ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a semnat contractele pentru vaccinurile hexavalent şi tetravalent, urmând ităţii de gestionare corectă a celor din Ministerul Sănătăţii. Nu confruntăm cu această lipsă de la finalul anului trecut. Ministerul Sănătăţii, prin noul ministru a anunţat că a semnat acest contract, că vaccinurile hexavalent şi tetravalent, vor fi în curând pe piaţă. Am luat deja legătura cu DSP şi am înţeles că vaccinul tetraxim există deja în DSP-uri, va fi distribuit către medicii de familie, astfel încât să înceapă vaccinarea în mod corect. În programul nostru de guvernare există o prioritate privind această situaţie pentru a nu mai exista disfuncţionalităţi. În plus avem un vaccin nou, vaccinul pneumoco-cic, o noutate în România, privind gratuitatea şi introducerea în schema de vaccinare”, a declarat deputatul Carmen Holban.

Ca noutate, se va introduce gratuit, în schema de vaccinare pentru toţi copiii vaccinul pneumococic, o noutate absolută în România. Practic sunt două sau trei ţări în Europa care nu fac această vaccinare. Vaccinul pneumococic oferă protecţie pentru pneumonii, otite, septicemii, meningite pneumococice. Potrivit schemei vaccinurilor gratuite în România, vaccinul pneu-mococic ar trebui făcut bebeluşilor prima dată la vârsta de două luni, urmând ca la patru şi la 11 luni să i se facă rapel, totul la medicul de familie.