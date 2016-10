Şoimii au fost ca nişte pui de ogradă. Chindia Târgovişte – Şoimii Pâncota 6-0 (2-0)

Share This





















Au marcat: Vătavu (min. 4), Neguţ (42 şi 59), Cherchez (50), Honciu (64), Pencea (79) Au arbitrat: Ovidiu Petru Oprea (Ploieşti) – Ioan Daniel Ciocănea (Sibiu) şi Petrică Ionuţ Cîmpeanu (Cluj-Napoca). Rezervă: Moroiţă Andrei (Ploieşti). Observatori FRF: Stanis-teanu Victor (Buzău), Găman Sorin Sergiu (Târgu Jiu). Meciul s-a disputat pe stadionul Eugen Popescu.

Chindia: Aioani – Pătru (cpt), Vătavu (78 – Ioniţă), B. Dinu, C. Dinu – Neagoe, Honciu, L. Mihai (77 – Pencea), Roşciugă (70 -Parghel) – Cherchez, Neguţ. Rezerve neutilizate: Meilă -Martac, Stoica, Nisipeanu. Antrenor: Nicu Croitoru. Şoimii: Horvath – Stelitano (cpt), Dulap, Sarr, D. Popa, I. Ianc, Copilescu, Stoichiţoiu (70 -Pătraşcu), Taider, Murakami, Diamond (54 – Farcaş). Antrenor: Nicola Jovanic.

Chindia a trecut fără probleme de o echipă de judeţ, limitată în exprimare. Echipa din Pâncota joacă doar ca să se facă de râs, ca să ia multe goluri. După 10 etape, a încasat 73 de goluri.

Şoimii au fost jumuliţi de jucătorii târgovişteni. Au fost ca nişte pui de ogradă, care au fost mâncaţi cu fulgi cu tot de către „Lăncierii” domneşti.

E 2-0 până la pauză

Băieţii lui Nicu Croitoru

au început meciul în forţă. Cherchez a executat un corner într-un careu aglomerat şi Vătavu (4) a finalizat cu capul, 1-0.

Târgoviştenii stăpânesc terenul şi meciul. Îşi fac treaba şi joacă ofensiv. Cherchez (8) ajunge în situaţie bună, dar şu-tează în portar. Acelaşi Cherchez (21) iroseşte o ocazie mare de a marca. Honciu (31) cutremură bara cu un şut în forţă.

Şoimii fac o muncă anonimă. Se întrec în greşeli copilăreşti. Ies greu din apărare.

În min. 42 o centrare în gura porţii e finalizată de Neguţ, care face 2-0. Marcatorul e viclean în careul advers.

Neguţ realizează dubla

Chindia are supremaţia la mijlocul terenului. Oaspeţii nu încheagă mai mult de două-trei pase.

Repriza secundă începe exploziv pentru târgovişteni. Centrarea lui Honciu este reluată de Cherchez (50) care urcă scorul la 3-0. Atacantul târgo-viştean are 8 goluri în cont.

Roş-albaştrii au presat, au împins jocul departe de propriul careu, au presat poarta apărată de Horvath. Au jucat pe culoare, au avut ocazii.

Băieţii lui Nicola Jova-nic au jucat şi ei cât i-au dus puterile şi orgoliu.

Echipa din Vechea Cetate de Scaun mai loveşte o dată prin Neguţ (59) din pasa lui Honciu, 4-0. Neguţ a realizat dubla şi e la al şaselea gol stagional. Honciu şi Pencea, pe lista marcatorilor

Şoimii ştiu că nu mai au nimic de pierdut. Chindia presează constant. Pătru urcă în atac şi Honciu face 5-0.

La o fază lucrată iscusit la care a participat Neagoe, nou-intratul Pencea marchează cu capul, 6-0.

Echipa din Pâncota a fost aproape de fericire, dar s-a opus portarul Aioani (81).

Cherchez (89) marchează din foarfecă, dar a fost surprins în ofsaid.

Meci destul de greu cu Luceafărul Oradea

Echipa de lângă Turnul Chindiei a exploatat amnezia Şoimilor şi a făcut scor, 6-0. Are 24p şi +9 la adevăr.

Lider a rămas Juventus Bucureşti care a câştigat pe malurile Mureşului, 1-0, cu UTA Bătrâna Doamnă. Formaţia din cartierul Colentina are 28p şi +10 la adevăr.

Acest succes cu Şoimii Pâncota mai îndulceşte din tristeţea celor două eşecuri: 0-2 (acasă) cu C.S. Mioveni şi 0-2 (în deplasare) cu F.C. Braşov.

În etapa următoare, Chindia va juca în deplasare (la Sânmartin) cu Luceafărul Oradea. Trupa antrenată de Erik Lincar a câştigat cu 1-0 partida cu A.C.S. Berceni.