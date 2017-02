ŞOFERII INDISCIPLINŢI, SANCŢIONAŢI DUR DE POLIŢIŞTII DÂMBOVIŢENI

Share This





















In ultimele două zile poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Dâmboviţa au acţionat pentru prevenirea şi combaterea accidentelor de circulaţie, în special ale celor produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condiţiile de drum.

În cursul lunii ianuarie 2017, viteza, cu cele două forme, a determinat producerea a 39% dintre accidentele rutiere.

In cadrul acţiunilor, poliţiştii au constatat 5 infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi au aplicat 78 de sancţiuni contravenţionale a căror valoare se ridică la 27.250 de lei.

Poliţiştii au reţinut 7 permise de conducere şi au retras 7 certificate de înmatriculare.

Un bărbat din Sălcioara a fost sancţionat contravenţional după ce a fost depistat în timp ce conducea un autoturism cu viteză excesivă, depăşind limita legală cu peste 50 de km/h.

Totodată, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii permisului de conducere pentru 90 de zile.

După atenţionarea meteorologică a Administraţiei Naţionale de Meteorologie de ninsori moderate cantitativ, precipitaţii mixte, Poliţia Română vă recomandă să nu porniţi la drum dacă nu este absolut necesar. Dar, dacă totuşi trebuie să plecaţi, iată câteva reguli de respectat:

– In primul rând orice şofer trebuie să se informeze din timp cu privire la starea drumurilor de pe traseul ce urmează a fi parcurs.

– Să-şi echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip, o rezervă de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire funcţional).

– Să conducă prudent fără a brusca comenzile autoturismului.

– Nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public constituie contravenţie şi se sancţionează cu reţinerea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile şi cu amendă de la 6 la 8 puncte.

– Şoferii au obligaţia, potrivit Codului Rutier, să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h, în localităţi, sau 50 km/h în afara localităţilor când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă.

– Pietonii vor trebui să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acestora numai după ce sunt siguri ca traversarea se poate face în condiţii de siguranţă, ţinând cont de faptul că în condiţii de carosabil umed sau alunecos, spaţiul de frânare al autovehiculelor creşte simţitor.

– Este important să se folosească în mod corespunzător sistemul de iluminare-sem-nalizare, cât şi cel de climatizare şi dez-aburire, pentru a vedea şi a putea fi văzuţi în trafic.

– Păstraţi în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri în condiţii de siguranţă atunci când condiţiile de deplasare sunt nefavorabile

– Şoferii începători trebuie să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului în condiţii de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind experienţa redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. Dacă au mai puţin de un an de practică, viteza maximă admisă în afara localităţilor este cu 20 km/h mai mică.