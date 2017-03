Şoferi turmentaţi de alcool şi fără permis

Share This





















Poliţiştii de la rutieră au întocmit dosare penale pe numele unor bărbaţi pentru comiterea de infracţiuni la regimul rutier. Aceştia au fost surprinşi în timp ce conduceau vehicule neînmatriculate, fără a poseda permise de conducere sau aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, trei dintre conducătorii auto au prezentat alcoolemii cu valori cuprinse între 0,66 şi 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Alţii au fost depistaţi în timp ce conduceau autoturisme, deşi aveau suspendată exercitarea dreptului de a conduce sau în timp ce tractau cu vehiculul o remorcă cu număr fals de înmatriculare.

De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor.

Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală!

Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Consumul de alcool constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie!

Potrivit noului Cod Rutier, conducătorii auto care vor fi prinşi vorbind la telefon în timp ce conduc maşina, riscă amenzi în valoare de 1.600 de lei. De sancţiuni asemănătoare vor avea parte şi şoferii care nu poartă centura de siguranţă. Apăsarea pedalei de acceleraţie peste limita de viteză (peste 51 până la 60 km) se sancţionează cu amenzi din clasa a IV-a, valori cuprinse între 9 şi 20 de puncte amendă, ceea ce se traduce în sume care variază între 720 şi 1.600 de lei, iar permisul de conducere va fi reţinut pentru 90 de zile. Cei care depăşesc viteza recomandată cu peste 60 km/h, riscă amenzi din clasa a V-a, ceea ce înseamnă între 21 şi 50 de puncte amendă, iar în bani se traduce între 1.680 şi 4.000 de lei.

În acest caz, permisul de conducere va fi reţinut pentru 180 de zile. Consumul de alcool este drastic pedepsit. Dacă poliţistul constată că aveţi în sânge o îmbi-baţie alcoolică cuprinsă între 0,2 şi 0,5 g/l alcool pur în sânge (0,15 -0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat) acest lucru se sancţionează cu 21 până la 50 de puncte de amendă şi cu suspendarea permisului de conducere pentru 180 de zile. Dacă îmbibaţia alcoolică este de peste 0,5 g/l alcool pur în sânge, fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.