Șoferi prinși la volan sub aburii alcoolului, pe drumurile din Dâmbovița

Polițiștii de la rutieră au depistat două persoane cu vârste cuprinse între 19 și 22 de ani, în timp ce ar fi condus autovehicule în localitățile Moreni și Brezoaele, deși nu posedau permis de conducere.

Alți doi bărbați, de 18 și 33 de ani, care nu ar fi deținut permis de conducere și s-ar fi aflat sub influența alcoolului, au fost surprinși de polițiști în localitățile Odobești și Brezoaele. Fiind testați cu aparatul etilotest, cei doi au prezentat alcoolemii cu o valoare peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, unul dintre bărbați a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

De asemenea, un alt bărbat de 53 de ani, din municipiul București, care s-ar fi aflat sub influența alcoolului, a fost implicat într-un eveniment rutier produs pe drumul județean 711A. Cel în cauză, în urma testării cu aparatul etilotest, a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt bărbat de 35 de ani, este cercetat de polițiști după ce ar fi condus un autoturism pe drumul național 7, în localitatea Gura Foii, deși nu avea dreptul de a conduce autovehicule.

În cauză, în toate situațiile, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.