ŞOFER LOVIT ÎN TRAFIC DE O BUCATĂ DE GHEAŢĂ, CĂZUTĂ DE PE UN ALT VEHICUL

Pe DN72, în afara localităţii Suţa Olteni, o bucată de gheaţă desprinsă de pe partea superioară a unui ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 48 de ani, din Vişina, a lovit parbrizul unui autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 21 de ani, din Raciu.În urma impactului a rezultat vătămarea corporală uşoară a şoferului de 21 de ani.În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

În atenţia conducătorilor auto

Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanţă suficientă faţă de acesta, pentru evitarea coliziunii.

În cazul producerii unui accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale ca urmare a nepăstrării unei distanţe corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, şoferul va fi sancţionat contravenţional conform prevederilor O.U.G 195/2002. În situaţia unui accident rutier soldat cu victime, răspunderea este penală.

De asemenea, vă informăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, conducerea unui vehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaţă sau zăpadă, de natura a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 2 sau 3 puncte-amendă. Totodată, constituie contravenţie şi nepăstrarea unei distanţe laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus. Poliţia rutieră atrage atenţia cu privire la pericolul pe care-l reprezintă în trafic autovehiculele care nu sunt curăţate de zăpadă sau gheaţă.

În conformitate cu prevederile O.U.G 195/2002, pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa circulaţiei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 9 până la 20 de puncte-amendă.