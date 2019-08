Share This





















Intr-o perioadă în care puţini lideri politici locali îşi mai fac timp să îşi exprime public opiniile şi nemulţumirile, liberalul Aurelian Cotinescu a fost primul care a abordat subiectul major al ultimelor două săptămâni. Şeful PNL Târgovişte a vorbit despre contextul în care a avut loc drama de la Caracal, pe care o consideră o consecinţă direct a ineficienţei şi deprofesion-alizării instituţiilor statului, neputinţă care a revoltat întreaga ţară. Şeful PNL Târgovişte a mai spus că însăşi membrii simpli ai societăţii poartă o parte de vină, pentru că s-au complăcut în această situaţie:

„Am ştiut, am auzit , am înţeles modul cum funcţionau instituţiile noastre, nu am fost niciodată mulţumiţi dar am ales să acceptăm abuzurile şi ineficienţa acestor instituţii şi ne-am văzut de viaţa noastră. Ne-am spus de prea multe ori că suntem mici, că nu contăm…”

In consecinţă, mai susţine Aurelian Cotinescu, societatea românească trebuie resetată, astfel încât să primeze adevărul, cinstea, corectitudinea, munca şi meritocraţia.