Societatea de salubritate din Dâmboviţa are obligaţia să construiască două noi celulele de gunoi la Aninoasa şi Titu

Sala Unirii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a fost gazda Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Colectării, Transportului şi Depozitării Deşeurilor Solide în judeţul Dâmboviţa. Unul dintre subiectele abordate este cel legal de construirea celor două noi celulele de gunoi la Aninoasa şi

Titu.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a avut câştig de cauză în procesul intentat firmei Supercom Târgovişte, care operează gropile de gunoi din judeţ! Societatea de salubritate a refuzat în mod sistematic să se implice în construcţia noilor celule pentru depozitarea deşeurilor. Astfel, societatea Supercom a fost obligată de instanţă să construiască două celule noi de gunoi, la Aninoasa şi Titu. Culmea ironiei, CJ nu are terenul necesar pentru a construi celula de la Aninoasa. Astfel a fost promovată o hotărâre de CJ prin care s-a început procedurile de cumpărare a unei suprafeţe de aproape 4 ha la Aninoasa: „Avem o situaţie destul de complicată în ceea ce priveşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Salubritate, în sensul în care am avut un litigiu, pe rolul instanţelor de judecată, legat de obligaţia de a construi celulele 2 de depozitare. Instituţia noastră a câştigat procesul respectiv şi, conform hotărârii instanţei, cel care operează groapa are obligaţia de a construi aceste celule. Am avut însă surpriza să constat că, în momentul în care am depăşit această etapă, terenul pe care-l aveam în proprietate, la Aninoasa, de 1,09 ha, era insuficient pentru a construi celula de depozitare, iar terenul pe care îl avem la Titu, de 7 ha, nu era nici măcar cadastrat corespunzător. Am promovat o hotărâre de CJD prin care am fost de acord să începem procedurile de cumpărare a unei suprafeţe de aproape 4 ha la Aninoasa şi suntem în faza în care am încheiat contractul de evaluare a acestei suprafeţe, pentru a demara procedurile legale, asta vizavi de Groapa de la Aninoasa, iar în ceea ce priveşte Groapa de la Titu am făcut partea de intabu-lare. Eu sper să iasă cât mai repede documentele de la Oficiul de Cadastru, astfel încât să avem certificatul de urbanism şi să putem intra în legalitate în ceea ce priveşte construcţia celor două depozite de gunoi”, a declarat preşedintele CJD, Alexandru Oprea.

Preşedintele CJ, Alexandru Oprea, recunoaşte că există în continuare probleme legate de operatorul de salubritate al judeţului, dar este ferm convins că acestea pot fi rezolvate: „Sunt în continuare probleme legate de faptul că anul viitor expiră contractul de colectare a gunoiului cu operatorul de salubritate. Sunt în continuare datorii destul de importante la operatorul de salubritate, dar eu sper să avem înţelepciunea şi răbdarea necesară şi, cu tact şi diplomaţie, să trecem peste aceste impedimente şi să reuşim să remontăm şi această activitate”, a mai punctat Alexandru Oprea. Acesta a oferit şi un răspuns, ce-i drept indirect, unităţilor administrativ teritoriale care se gândesc să-şi facă propriile servicii de salubritate la primărie. „Bat câmpii. Să citească Legea 51 să constate că nu se pot autoriza. Sa modificat legea şi or să constate, ca şi pe apă, că nu se pot autoriza. Nu au decât să le facă pentru că bănuiesc că or să-i întrebe şi pe ei nişte instituţii cum le-au făcut. Deci sfatul meu este să citească Legea 51, şi modificările aduse, privind serviciile publice comunitare şi or să vadă că nu e aşa de simplu”, a mai spus preşedintele CJ, Alexandru Oprea.