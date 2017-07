Şmecherii nu vor mai avea acces la contracte cu statul

Share This





















Noul premier al României este decis să ia taurul de coarne. Mai precis, este decis să pună cu botul pe labe pe toţi patronii escroci care s-au îmbuibat şi îngrăşat, sugând ca nesimţiţii din banul public, ban care provine din buzunarele tuturor românilor care muncesc. Cum muncesc românii, nu este un subiect, deocamdată, de discuţie. Problema este cu totul alta. Intenţia prim ministrului este lăudabilă prin onestitatea intenţiei sale, dar va reuşi? Toată lumea ştie, cu excepţia celor naivi sau proşti, că cei care se adaptă ca vitele din izvorul banului public, sunt în realitate membri de vază ai clientelei politice, care pompează, la comandă, bani în corpul bolnav al fiecărui partid, bolnav de corupţie şi nesimţire. Bun, dar să trecem peste acest aspect. Lucrurile stau cam aşa: când un client „sponsorizează” un partid, membrii respectivului partid nu scot bani din buzunarul propriu pentru a recompensa sponsorul, ci îi pune la dispoziţie contracte cu statul, respectivul recuperându-şi cu vârf şi îndesat… investiţia. Şi asta nu ar fi nimic, chiar poate fi considerat un gest corect din partea partidului câştigător al licitaţiei electorale. Este normal ca cel ce a investit într-un partid, să-şi recupereze banii plus profitul. Economia de piaţă, chiar în domeniul politic, are legi ce trebuie respectate. Partea proastă este că aceşti „investitori” în sfera politică a campaniilor electorale, sunt nişte mari nesimţiţi, mai pe şleau, sunt nişte jigodii care nu au nici un pic de respect faţă de oameni, mai clar faţă de oamenii care, prin munca lor, au contribuit la constituirea a ceea ce numim convenţional… banul public. Şi mai clar, aceşti parveniţi îşi bat joc de oamenii care, prin achitarea de taxe şi impozite, constituie bugetul de stat, adică banul public.

Ce fac aceste lepre? Nu numai că, prin relaţiile pe care le au în sfera politicului, pun mâna pe contracte cu statul, dar îl fraiereşte de două ori pe omul simplu. O dată că pune mâna pe contract, a doua oară că execută lucrări de prostă calitate.

Să ştiţi că un patron, nu neapărat cinstit, dar cel puţin corect în relaţiile sale cu statul şi cu angajaţii, nu va reuşi niciodată să pună mâna pe un contracr cu statul. De ce? Simplu: deoarece nu are relaţii cu leprele din lumea politicului. Ca să liniştim firile sensibile, trebuie să recunoaştem că nu toţi politicienii sunt jigodii inculte, dar majoritatea, da.

Lista lui… Tudose

A existat lista lui Schindler. Acum, mai nou, avem lista lui… Tudose.

Deci, dacă nu i se vor pune beţe în roate de către majoritatea coruptă, prim-ministrul Mihail Tudose va publica lista firmelor care au primit „INTERZIS” la contracte cu statul. Care sunt acestea sau ce criterii negative trebuie să îndeplinească. Păi, lista va cuprinde firmele care nu au respectat clauzele din contractele încheiate cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării şi cu autorităţile locale. Prim ministrul se laudă că va publica lista în această săptămână. Mihai Tudose a mai subliniat că pe viitor ar trebui să conteze mai mult calitatea lucrării, garanţia şi viteza de execuţie şi mai puţin preţul atunci când se atribuie o lucrare. ,,În ceea ce priveşte acel cazier al firmelor care ne-au creat probleme, va fi un cazier complet, nu numai cu cei care lucrează la Ministerul Transporturilor. Sunt o mulţime care au nenorocit proiecte şi la Ministerul Dezvoltării şi în contracte direct cu autorităţile locale. Vom face un cazier complet. Cu toţi la gazetă” a mai spus Mihail Tudose.

Dacă prim ministrul va realiza ceea ce a declarat public că are de gând să facă, atunci chiar că se poate spune că, încet încet, clasa politică se va schimba, nu ca fizic, ca mentalitate. Dar, să nu uităm că la români oric minune a ţinut doar trezile. Acum, poate va fi altceva.