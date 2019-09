Sindicatul VALAHIA Comunicat de presă Au fost finalizate negocierile colective la Servicii Publice Municipale Târgovişte

Share This





















Au fost finalizate negocierile colective la Servicii Publice Municipale Târgovişte şi s-a semnat Contractul Colectiv de Muncă unic la nivelul SPM Târgovişte.

Negocierea colectivă a fost un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte dialogul social şi toate problemele puse în discuţie au fost discutate cu bună-credinţă la masa dialogului cu actuala conducere până s-au găsit soluţii corecte pentru salariaţii societăţii, în echilibru cu posibilităţile societăţii.

Odată cu revenirea serviciului de transport în subordinea municipalităţii, o parte din problemele care păreau ,,de nerezolvat” altă dată, s-au rezolvat deja iar altele sunt în curs de a fi rezolvate. Se alocă resurse pentru siguranţa transportului local, se respectă programul de transport călători cu mijloace de transport curate, se vor face investiţii importante pentru noi mijloace de transport moderne şi ecologice, cu sprijinul municipalităţii târgoviştene, nu mai există întârzieri în acordarea drepturilor salariale iar veniturile lucrătorilor sunt la un nivel rezonabil, respectând o ierarhizare corectă între funcţiile de conducere şi cele de execuţie ceea ce înseamnă o distribuţie echitabilă a fondului de salarii.

Principalele drepturi din fostul contract colectiv de muncă au fost menţinute (spor de vechime

– între 5 – 25%, spor pentru lucrul în zilele de sâmbătă şi duminică

– 100%, spor pentru orele lucrate suplimentar, spor de noapte -25%, spor de gestiune – 5%, o legitimaţie gratuită pentru membrii familiei fiecărui salariat, protecţie la disponibilizare, echipament de lucru şi de protecţie etc., iar începând cu luna septembrie 2019, salariaţii vor primi vouchere de vacanţă în valoare de 1450 lei, se vor aloca resurse pentru plata ajutoarelor sociale (2800 lei net – naştere copil, deces rude gradul I, 8400 lei net

– deces al salariatului, 2000 lei net – pensionare etc.), 50 lei net -cadouri pentru pomul de Crăciun etc. A fost introdusă plata tarifară pentru personalul operativ care lucrează în regim de program inegal de lucru şi s-a convenit distribuţia egală pentru toţi salariaţii a orelor lucrate suplimentar. Salariile de baza sunt departajate cu coeficienţi care se aplică la salariul minim la nivel national iar grila de salarizare incepe de la 2496 lei/luna (14,92 lei/oră) – casieri, magazioneri, funcţionari administrativ, 2610 lei/lună – lucrătorii de la monitorizare, 2624,8 lei/lună – secretar, administrator, muncitori calificaţi, 2725 lei/lună (16,21 lei/oră) -mecanici auto electricienii şi dispecerii, 2725 lei/lună (16,29 lei/oră) – conducatorii auto microbuze, 2808 lei/lună – gestionarii, 3120 lei/lună (18,64 lei/ora) – conducătorii auto de pe autobuze. Conducătorii auto de pe autobuzele articulate sunt plătiţi cu 21,03 lei/oră (3520 lei / lună), şi ajunge până la 3952 lei/lună – personalul cu studii superioare.

în funcţie de situaţia economică a societăţii, părţile au convenit discutarea primelor de Paşte şi de Crăciun în preajma acestor sărbători.

Sindicatul Valahia mulţumeşte conducerii SPM Târgovişte pentru efortul financiar asumat, necesar pentru acordarea tuturor acestor drepturi salariale şi asigură pe toţi beneficiarii transportului public din municipiul Târgo-vişte de creştrerea şi îmbunătăţirea continua a calităţii acestui serviciu public.

Revenirea serviciului de transport public la Primăria Târgo-vişte, a fost o iniţiativa curajoasă a actualei administraţii locale şi în egală măsura s-a dovedit a fi o măsura bună şi necesară pentru târgovişteni. în contextul radicalizării relaţiilor de muncă din mediul privat, marcat de dezechilibre profunde şi inechitabile a distribuţiei fondului de salarii şi a resurselor, ceea ce s-a intamplat la Servicii Publice Municipale Târgovişte aduce o nota de normalitate binevenită, motiv pentru care am dorit să o prezentăm ca o bună practică.

Preşedinte Dragodănescu Nicolae