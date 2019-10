Simpozionului Internaţional „Paşi către viitor în educaţie şi formare” la Şcoala Gimnazială „Coresi”

Share This





















Amfiteatrul Şcolii Gimnaziale „Coresi” din municipiul Târgovişte a găzduit cea de-a treia ediţie a Simpozionului Internaţional „Paşi către viitor în educaţie şi formare”. Simpozionul a fost organizat în cadrul Proiectului Erasmus+ „Incluziunea minorităţilor” de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa (IŞJ), Casa Corpului Didactic şi Şcoala Gimnazială „Coresi” Târgovişte.

La acest simpozion au participat: Carmen Holban, deputat în Parlamentul României, preşedintele CJ,Alexandru Oprea,Cristian Stan, primarul municipiului Târgovişte, Cristina Stroe, inspector şcolar general, Florina Mureşan, subprefectul Judeţului Dâmboviţa, Ileana -Cătălina Nicolăescu, directorul Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, consilieri judeţeni, cadre didactice din învăţământul preuniversitar dâm-boviţean, directori de instituţii de învăţământ, formatori, profesori metodişti în cadrul Casei Corpului Didactic Dâmboviţa şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, inspectori şcolari din ţară, profesori din alte cinci ţări europene – membre, de asemenea, în acest proiect (Portugalia, Turcia, Suedia, Estonia, Bulgaria), elevi şi părinţi.

În cadrul simpozionului au fost prezentate rezultatele obţinute de partenerii din proiect şi a avut loc un schimb de experienţă în ceea ce priveşte creşterea calităţii în educaţie şi promovarea oportunităţilor de formare pentru cadrele didactice, în vederea asigurării unei funcţionări adecvate a societăţii durabile.Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a transmis celor prezenţi mesajul său: 15 J

„Văd o prezenţă numeroasă în sală, ceea ce nu face decât să ne dovedească, din nou, că educaţia trebuie să rămână o prioritate pentru fiecare dintre noi.

Am aflat că avem inclusiv participanţi din afara graniţelor care sunt alături de noi. Profit de acest prilej pentru a le ura bun-venit în judeţul Dâmboviţa, dar şi pentru a vă asigura, pe toţi cei prezenţi, de întreg respectul meu pentru munca dumneavoastră.

Să fiţi siguri că nu sunt singurul care vă apreciază eforturile, dar, în ceea ce mă priveşte, vreau să vă spun că am considerat întotdeauna că educaţia trebuie încurajată, promovată şi susţinută prin orice mijloace posibile.

Probabil m-aţi mai auzit spunând asta, dar vreau, totuşi, să o repet:Fiind la conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, am avut nişte proiecte la care am ţinut enorm şi pe care mi-am dorit foarte mult să le văd realizate. Au fost multe, dar unul dintre ele a fost recompensarea elevilor şi cadrelor didactice pentru rezultatele deosebite pe care le-au obţinut pe parcursul anilor de studiu. Am început acest demers în anul 2017 şi îl menţinem şi în prezent. Şi trebuie să vă spun că am ţinut neapărat să fie premiaţi şi profesorii îndrumători ai elevilor cu performanţe. Chiar cred, cu toată convingerea, că meritul a fost comun şi că acele performanţe nu puteau fi atinse fără o îndrumare adecvată.

Cu siguranţă ştiţi, dar vreau să vă spun §\ personal, că sunteţi importanţi! In primul rând, pentru ei, elevii dumneavoastră şi copiii noştri. În al doilea rând, pentru noi, părinţii elevilor dumneavoastră. Şi nu în ultimul rând, dar cel mai valoros, sunteţi importanţi pentru statul român şi pentru societatea românească.

Prin urmare, vă asigur încă o dată de aprecierea mea şi de faptul că instituţia pe care o reprezint, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, va susţine orice activitate benefică pentru calitatea învăţământului românesc.

Evenimentul de astăzi se află deja la cea de-a IlI-a ediţie, ceea ce înseamnă că este unul de succes. Am convingerea că şi ediţia din acest an va avea rezultate bune, îşi va atinge obiectivele şi va fi încă un pas pentru un viitor mai bun.

Înainte de a încheia, felicit organizatorii pentru implicare!

Vă mulţumesc şi vă doresc tuturor o carieră plină de reuşitele mult aşteptate!”

Activităţile Simpozionului Internaţional „Paşi către viitor în educaţie şi formare” au cuprins şi expoziţia cu tema „Incluziunea minorităţilor – educaţie pentru valori”.