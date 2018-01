Siguranţa rutieră, în atenţia poliţiei dâmboviţene

Share This





















In anul 2017, poliţiştii rutieri au avut o prezenţă stradală activă, acţionând în permanenţă pentru prevenirea şi combaterea încălcării regulilor de circulaţie de către participanţii la trafic, urmărind în principal salvarea de vieţi.

Pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră pe drumurile publice din Dâmboviţa, au fost organizate şi executate 1.289 de acţiuni preventive, la care au participat poliţiştii rutieri şi lucrătorii formaţiunilor operative de poliţie, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Dâmboviţa, Registrului Auto Român -Reprezentanţa Dâmboviţa, Secţiei de Drumuri Naţionale Dâmboviţa, Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi mass-media. Din totalul acţiunilor, 109 au fost pentru depistarea conducătorilor auto care şofează sub influenţa alcoolului, 221 pe linie de viteză, 221 pentru sancţionarea şoferilor care nu acordă prioritate de trecere pietonilor sau vehiculelor, 52 pentru verificarea legalităţii transportului public de persoane, 39 pe linia portului centurii de siguranţă sau a sistemelor de retenţie omologate şi 86 pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor. Alte 108 acţiuni au vizat indisciplina pietonală, iar 39 depăşirile neregulamentare. În cadrul acţiunilor, poliţiştii au constatat 1.406 infracţiuni, dintre care 305 au fost conduceri fără permis şi 172 conduceri ale unor vehicule neînmatriculate. Totodată, 201 persoane sunt cercetate pentru conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma activităţilor desfăşurate în anul 2017 pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere şi a abaterilor care pot creşte gradul de victimizare a participanţilor la trafic, au fost aplicate 108.158 sancţiuni contravenţionale, dintre care 23.809 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 23.106 pentru neportul centurii de siguranţă ori a sistemelor de retenţie omologate, 1.446 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor sau vehiculelor şi 518 pentru depăşiri neregulamentare.

Pentru şofatul sub influenţa alcoolului au fost aplicate 285 de sancţiuni, pentru folosirea neregulamentară a telefonului mobil 1.650, iar pentru nepăstrarea distanţei în mers 199 de sancţiuni.

De asemenea, pentru abaterile comise de celelalte categorii de participanţi la trafic, poliţiştii au sancţionat 10.276 de biciclişti, 8.919 pietoni, 2.816 căruţaşi şi 146 de mopedişti şi motociclişti.

Ca măsură complementară, au fost reţinute 4.017 permise de conducere, dintre care 1.446 pentru neacordarea priorităţii de trecere, 1.083 pentru viteză excesivă, 258 pentru consum de alcool, 81 pentru nere-spectarea culorii roşii a semaforului electric şi 31 pentru nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată.

Totodată, au fost retrase 1.957 de certificate de înmatriculare, 280 de seturi de plăcuţe cu numere de înmatriculare, iar în cazul a 208 autovehicule a fost dispusă măsura suspendării dreptului de utilizare.

În anul 2017, pe drumurile din Dâmboviţa s-au produs 686 de accidente rutiere, înregistrându-se o scădere de peste 6%.

Din totalul accidentelor rutiere, 127 au fost grave (-1) şi 559 uşoare (-33). Acestea au avut ca urmare decesul a 31 de persoane, rănirea gravă a altor 111 şi vătămarea corporală uşoară a 767 de persoane.

Primele 4 cauze generatoare ale accidentelor de circulaţie, cu victime, în judeţul Dâmboviţa, în anul 2017, au fost:

1. Neacordarea priorităţii de trecere (pietoni şi vehicule) – 116 accidente rutiere, dintre care 17 grave şi 99 uşoare;

2. Abaterile comise de biciclişti -98 de evenimente rutiere, dintre care 22 grave şi 76 uşoare;

3. Abaterile comise de pietoni -97 de accidente, dintre care 27 grave şi 70 uşoare;

4. Nerespectarea regimului legal de viteză şi neadaptarea vitezei la condiţiile de drum – 97 evenimente rutiere, dintre care 24 grave şi 73 uşoare.

Pe fondul nerespectării distanţei în mers s-au produs 59 de accidente de circulaţie, iar ca urmare a neasigurării la schimbarea direcţiei de mers 39.

Depăşirile neregulamentare au determinat 35 de astfel de evenimente.

În ceea ce priveşte locul producerii, cele mai multe accidente (217) s-au înregistrat pe drumurile naţionale ce tranzitează judeţul, respectiv DN 71, tronsonul Bâldana-Târgovişte (36), DN 72 Găeşti-Târgovişte

(27), DN 72 TârgovişteDărmăneşti (25), DN 7-Tărtăşeşti (22) şi DN 1A-Crevedia-Corneşti

(20).

De asemenea, 161 de accidente de circulaţie s-au produs pe drumurile judeţene, dintre care 20 pe DJ 711, 12 pe DJ 701 şi 11 pe DJ 712, 43 pe drumurile comunale, 174 pe străzile din mediul urban şi 88 pe cele din mediul rural.

În zilele de duminică şi luni s-au produs cele mai multe accidente (113 şi 104), iar joia cele mai puţine (90).

Analizând ora producerii, se poate observa că în intervalul orar 11.00-12.00 şi 18.00-19.00 au fost înregistrate cele mai multe evenimente rutiere cu victime, câte 58, reprezentând 8,3% din totalul accidentelor.

Şi în anul 2018, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa va continua colaborarea cu celelalte instituţii cu atribuţii pe linia siguranţei rutiere pentru creşterea gradului de siguranţă în timpul deplasărilor pe drumurile publice din judeţ, diminuarea fenomenului de vic-timizare a populaţiei prin accidente rutiere şi reducerea timpului de intervenţie la locul producerii unui eveniment de circulaţie.

Se vor identifica şi aplica cele mai eficiente măsuri de prevenire a victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie, prin atragerea partenerilor în realizarea de investiţii menite să crească siguranţa şi fluenţa traficului rutier pe drumurile publice din judeţul Dâmboviţa, având ca efect reducerea constantă a numărului şi consecinţelor evenimentelor rutiere pe parcursul acestui an.