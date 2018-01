SIGURANŢA IN ŞCOLI – O PRIORITATE A POLIŢIEI DÂMBOVIŢENE

Share This





















Odată cu începerea cursurilor, luni 15 ianuarie 2018, poliţiştii de prevenire şi proximitate dâmboviţeni sunt alături de copii, desfăşurând acţiuni punctuale şi recomandări pentru a preveni vic-timizarea acestora.

Activităţile desfăşurate de poliţiştii dâmboviţeni cuprind acţiuni punctuale, realizate zilnic în zona unităţilor de învăţământ, la orele cu cel mai mare aflux de elevi. Poliţiştii le transmit elevilor şi părinţilor că le sunt alături, gata să intervină ori de câte ori va fi nevoie, că pot să apeleze cu încredere şi să le ceară sprijinul în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, astfel încât nimic să nu perturbe drumul pe care au pornit pentru atingerea obiectivelor stabilite în activitatea şcolară.

Pe timpul deplasărilor către şi de la şcoală:

– Respectaţi regulile de circulaţie şi nu alergaţi pe trecerile de pietoni. – Evitaţi zonele slab iluminate sau mai puţin circulate atunci când vă fixaţi un traseu pentru şcoală şi nu întârziaţi pe drum.

– In cazul în care cursurile se încheie la lăsarea întunericului, alegeţi să parcurgeţi drumul către locuinţe împreună cu alţi colegi.

– Evitaţi utilizarea telefonului mobil pe stradă. Este de preferat să nu ascultaţi muzică la căşti atunci când vă deplasaţi pe drumurile publice, deoarece atenţia voastră este astfel mult diminuată.

– Nu acceptaţi compania unor persoane necunoscute şi nu primiţi nimic de la acestea, indiferent ce vă spun.

– Evitaţi să aveţi asupra voastră sume mari de bani sau bijuterii deosebite, pentru a nu atrage atenţia infractorilor.

– Nu vă implicaţi în altercaţii. In cazul în care vă simţiţi în pericol sau sunteţi martorul unei infracţiuni, apelaţi, în mod gratuit, numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

În incinta unităţilor de învăţământ:

– Alegeţi-vă cu grijă prietenii şi evitaţi compania celor violenţi şi obraznici.

– Păstraţi-vă calmul când discutaţi în contradictoriu şi nu recurgeţi niciodată la violenţă pentru a vă impune părerile.

– Solicitaţi sprijinul cadrelor didactice atunci când sunteţi implicaţi într-o altercaţie sau sunteţi martorul unor violenţe verbale sau fizice.

– Aveţi grijă de lucrurile personale şi de bunurile şcolii.

– Păstraţi liniştea şi curăţenia în şcoală, nu alergaţi pe scări şi nu vă bruscaţi sau agresaţi colegii în pauze.

– In timpul pauzelor, nu părăsiţi incinta şcolii sau curtea unităţii de învăţământ.

– Semnalaţi profesorilor prezenţa unor străini în şcoală sau în curte, mai ales dacă aceştia încearcă să atragă elevii în discuţii sau să le ofere vreun bun.

– Nimeni nu are dreptul să vă ameninţe sau să vă vorbească urât. Spuneţi-le imediat profesorilor sau părinţilor dacă vă simţiţi agresaţi în vreun fel.

– Nu umblaţi cu lucrurile colegilor fără acordul lor şi nu le ascundeţi, nici măcar în joacă.