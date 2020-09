SIBIENII, ÎN EXTAZ DUPĂ SUCCESUL CONTRA CHINDIEI

Hermannstadt s-a impus, vineri, pe terenul celor de la Chindia Târgovişte, la Ploieşti, scor 3-1, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a din Liga 1. Golurile sibienilor au fost marcate de Romario Pires – penalty min. 31, Andrei Sîntean -min. 40 şi David Mayoral – min. 82, iar pentru gazde a punctat Daniel Popa – min. 10.

Pentru Hermannstadt a fost prima victorie din acest sezon, după patru runde, iar pentru jucătorii antrenaţi de Ruben Albes reprezintă un moment de respiro şi poate unul de descătuşare. Meciul Chindia -Hermannstadt a fost unul echilibrat, unde diferenţa a fost făcută la nivelul concentrării colective. Hermannstadt a început meciul mai slab, dar pe parcurs a turat motoarele cât a fost nevoie şi a marcat trei goluri.

„Este a patra etapă, am reuşit să obţinem prima victorie. Este o victorie foarte importantă. Am respectat tot ce am pregătit în această săptămână şi, ca dovadă, rezultatul este o consecinţă a ceea ce s-a întâmplat în teren. Cred că dacă eram puţin mai atenţi pe final de meci, în celelalte trei etape, puteam avea mult mai multe puncte. Iată că în această seară am dat dovadă de maturitate, am încercat să corectăm ceea ce am greşit în primele meciuri. Am fost neatenţi la fazele fixe, dar astăzi cred că am arătat foarte puternic la aceste faze”, a declarat căpitanul celor de la Hermannstadt, Răzvan Dâlbea.

Tânărul Andrei Sîntean (21 de ani) este la primul gol marcat în Liga 1, în cel de-al 14 său meci. Acestea a mai evoluat în Liga 1 pentru Poli Timişoara şi Sepsi, însă fără a marca. Andrei Sîntean este fost internaţional de juniori U16, U17, U18 şi U19 al României.

„Mă bucur că ne-am ridicat la nivelul meciului şi, din punctul meu de vedere, mult mai importante sunt cele trei puncte şi că echipa a câştigat, decât că eu am fost omul meciului. Exersez în fiecare zi, chiar asta fac după fiecare antrenament. Am avut încredere în mine, chiar mi-a spus şi Mister la antrenamentul premergător meciului că eu voi bate. Ştiam că dacă vom avea lovitură liberă, chiar eram încrezător că vom marca”, a declarat şi Sîntean, imediat după meci.