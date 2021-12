Și anul acesta au fost finalizate investiļii importante la Dragomirești

Fapt de necontestat, condițiile de trai s-au îmbunătățit cu fiecare an în comuna Dragomirești. ĩn fapt, aceasta este ținta principală a primarului Dragoș

Vlădulescu, de numele căruia se leagă cele mai mari și mai numeroase proiecte publice din istoria post-decembristă a localității.

Bun gospodar, acesta s-a concentrat pe fiecare palier – modernizare drumuri, apă, unități de învățământ, sănătate, cultură, religie, a stabilit prioritățile și a profitat de toate sursele de finanțare.

Foarte important, a propus proiecte de dezvoltare în toate satele, repartiția banilor fiind cât mai uniformă. Strict cu privire la anul 2021, administrația publică locală din Dragomirești a finalizat câteva proiecte importante pentru comunitate. Nominalizăm lucrările de amenajare a centrului civic și construirea unei săli multifuncționale în acest perimetru, construirea unei grădinițe noi în satul de centru, reabilitarea clădirii fostului oficiu poștal și transformarea acesteia într-o clinică de recuperare medicală, loc de joacă în Cartierul Tineretului – Tâmpa, implementarea unui sistem de monitorizare video.

De asemenea, este aproape de recepție grădinița din Decindeni – Pârvulești. Proiectul de reabilitare, extindere și modernizare nu poate fi trecut încă la finalizate, întrucât firma constructoare a întrat în procedură de insolvență și au rămas neexecutate lucrările de împrejmuire și amenajare a curții.

„Avem în comuna Dragomirești un sistem educațional modern și eficient, toate școlile dispunând de dotări de nivel european și de un corp profesoral de excepție. Rezultatele elevilor noștri, atât la clasă cât și la diferite concursuri și olimpiade, confirmă spusele mele.

De altfel, prima investiție majoră pe care am făcut-o în anul 2004, când am preluat funcția

de primar al comunei, a fost în sistemul educațional, pe agenda mea de lucru fiind renovarea și reabilitarea tuturor școlilor și grădinițelor existente la acea dată în localitatea noastră”, ne-a declarat edilul de la Dragomirești -Dragoș Vlădulescu.