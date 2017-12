Show baschetbalistic la Târgovişte

Share This





















În zilele de 9 şi 10 decembrie 2017 între orele 10 şi 20, Asociaţia Be You organizează turneul internaţional de baschet FIBA 3×3 „Meda Park Winter Cup „. Turneul aflat la a doua ediţie va avea loc la Sala Polivalentă din Târgovişte şi se anunţă un eveniment spectaculos, lupta de sub panou dându-se între jucători de top din Statele Unite, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bulgaria, Nigeria şi România. De asemenea, ne vom bucura de prezenţa baschetbaliştilor în scaun rulant a căror voinţă şi iubire pentru sport este de admirat.

Show-ul este asigurat prin prezenţa lui Andrew Wilding – freestyler-ul numărul unu în Marea Britanie şi printre cei mai buni din lume. Nu vor lipsi reprezentaţii artistice de dans, muzică live, concursuri pentru public, cabină fotofun şi desigur un spectaculos concurs de Slam Dunk. MC-ul evenimentului nu putea să fie altcineva decât Cosmin Petrescu, vocea baschetului 3×3 de peste 10 ani. Turneul face parte din circuitul mondial FIBA „FIBA Word Tour” şi punctele acumulate contează în clasamentul FIBA.

Ziua de sâmbătă 9 decembrie între orele 13 şi 15 va cuprinde şi acţiuni educative nonformale în cadrul atelierului „Toleranţă şi sport” care face parte din proiectul Erasmus+ „The Power of Words”.

Mulţumim sponsorului nostru, compania Meda Park! De asemenea, mulţumim şi partenerului nostru Crucea Roşie Dâmboviţa pentru susţinere şi implicare!