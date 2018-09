SHARAPOVA, ENTUZIASMATĂ DUPĂ VICTORIA ÎN FAŢA SORANEI CÎRSTEA

Share This





















Rusoaica Maria Sharapova a vorbit despre victoria obţinută în faţa Soranei Cîrstea în turul doi de la US Open. Fosta lideră mondială spune că diferenţa s-a făcut pe final de meci, când a servit mai bine decât sportiva noastră.

„E o reuşită, dar asta nu înseamnă că am câştigat turneul. Mai sunt câteva meciuri şi trebuie să mă concentrez pe anumite aspecte. Este clar că mă simt bine aici la New York. Trebuie să fiţi nebuni să staţi dincolo de miezul nopţii să urmăriţi acest meci. în tenis e o vorbă, nu contează cum începe, ci cum se termină. Ambele am avut urcuşuri şi coborâşuri, am comis multe greşeli, dar cred că am fost mai concentrată pe final de meci şi am servit mai bine. Cu Ostapenko va fi şi mai greu, voi juca împotriva unei campioane de Grand Slam”, a spus Sharapova după meci.

Sportiva noastră a fost învinsă în două seturi, scor 6-2, 7-5, dar partida a fost mult mai echilibrată decât o arată scorul. Sorana nu a reuşit să-şi egaleze cea mai bună performanţă de la US Open, prezentă în turul trei din 2009.