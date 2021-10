Sezonul gripal din acest an ar putea fi unul sever, iar, adăugat pandemiei de COVID-19, riscă să determine „consecințe serioase” prin presiunea suplimentară asupra sistemului sanitar.

Tulpina predominantă anul acesta, A (H3N2), afectează mai mult vârstnicii și este asociată unei eficacități mai reduse a vaccinului antigripal.

Detectările timpurii ale acestui subtip „sunt un indiciu că sezonul gripal care vine ar putea fi sever”, afirmă șeful programului ECDC pentru studierea virusului gripal, Pasi Penttinen.

„O creștere puternică a infecțiilor gripale în timp ce continuă pandemia COVID-19 ar putea avea consecințe serioase pentru vârstnici și ar putea pune o presiune suplimentară pe sistemele sanitare aflate deja sub tensiune”, adaugă responsabilul ECDC.

Specialiștii români spun însă că în țara noastră încă nu se poate spune cu certitudine dacă va urma un sezon gripal cu un virus mai virulent.

„În fiecare an, din luna septembrie până în luna aprilie este considerat sezon gripal. Noi avem raportările din emisfera sudică și nu a fost anunțat un sezon epidemic de gripă cu virus gripal mai virulent. Deocamdată nu putem spune că avem un sezon de gripă cu un virus care este mai virulent. Dar sigur că așteptăm să vedem cum va evolua în teritoriul nostru și în emisfera nordică acest sezon epidemic de gripă”, a explicat pentru Ziare.com Prof. Dr. Doina Azoicăi, președintele Societății Române de Epidemiologie.

Două milioane de vaccinuri gripale gratuite pentru acest sezon

Pentru sezonul 2021-2022, Ministerul Sănătății intenționează imunizarea unui număr cât mai mare de persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire prin utilizarea a unui număr de aproximativ 2 milioane de doze de vaccin gripal, a anunțat instituția la începutul lunii octombrie.

Repartiția dozelor de vaccin către direcțiile de sănătate publică se va face în mai multe tranșe, la fel ca în anii trecuți. Direcțiile de sănătate publică vor trimite dozele de vaccin cabinetelor medicilor de familie și unităților sanitare în vederea începerii imunizărilor.

„Deși procedura anuală în baza acordului cadru încheiat în 2019 pentru achiziția vaccinului gripal a fost finalizată în luna martie a acestui an, eu când am ajuns în minister nu era semnat niciun contract.

Am cerut să se realizeze toate demersurile legale pentru semnarea contractelor și începerea în regim de urgență a campaniei de vaccinare anti-gripală gratuită. Avem posibilitatea creșterii cantității de vaccin cu alte 700 000 de doze, până la cantitatea de 2 milioane de doze, în funcție de evoluția epidemiologică și cerere”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, pe 7 octombrie.

Cine beneficiază de vaccinul anti-gripal gratuit

În cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătății vor fi imunizate, cu prioritate, persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical, precum și gravide, conform recomandărilor OMS și ECDC.

Ca în fiecare an, campania Ministerului Sănătății se va derula prin cabinetele medicilor de familie și în unități sanitare cu paturi. Conform medicilor, o persoană care s-a vaccinat anti-COVID și face parte din categoriile la risc, poate primi și vaccinul gripal.

De asemenea, respectarea regulilor de igienă, spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, utilizarea măștilor de protecție în locuri aglomerate și spații închise sunt esențiale pentru pre

venirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii.

Pe 20 octombrie 2021 a început oficial campania de vaccinare anti-gri-pală. De altfel recomandările experților privind începerea imunizării anti-gripale au fost pentru a doua parte a acestei luni, având în vedere că la noi în țară sezonul gripal ține până în primăvară.

„Acesta este motivul pentru care de fiecare dată am spus că beneficiul maxim îl obținem atunci când începem vaccinarea în a doua jumătate a lunii octombrie, o continuăm și în luna noiembrie și chiar în luna decembrie”, arată coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei.