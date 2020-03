SEZON ÎNCHEIAT DEFINITIV LA VOLEI

Share This





















CS Municipal Târgovişte a ocupat locul 3 în Divizia A1 de volei feminin, fiind devansată de Alba Blaj şi Dinamo Din cauza pandemiei de coronavirus, Federaţia Română de Volei (FRV) a decis miercuri încheierea campionatelor din prima divizie, masculin şi feminin, deşi mai erau de jucat câte opt etape din faza a doua a turneelor locurilor 1-6 plus mai multe meciuri din celelalte turnee. Clasamentul final va fi cel de la încheierea sezonului regulat, iar CSM Arcada Galaţi şi CSM Volei Alba Blaj au fost declarate campioane naţionale.

„Consiliul Director a luatazi (n.r. -miercuri 18 martie 2020) decizia de a încheia campionatul în acest moment cu clasamentul dobândit de fiecare echipă la finalul returului, adică la finalul sezonului regulat. Pentru că din play-off (n.r. – faza a doua a Diviziei A1, turneul locurilor 1-6) se disputaseră doar două etape, mai erau opt. Deci campioane sunt Arcada la băieţi şi Blaj la fete. Şi prin decizia asta nu se produce nicio modificare majoră, din anal-izape care am făcut-o noi. Adică primele două echipe au distanţă mare şi cele de pe locurile 3 sau 4 nu pot să le ajungă, chiar şi dacă se continua play-off-ul. Asta şi la băieţi şi la fete. Deci se schimba ceva numai dacă echipele de pe primele locuri s-ar fi retras din campionat, ceea ce era greu de crezut”, a declarat preşedintele FRV, Gheorghe Vişan, potrivit voleiroma-nia.ro. „Mă obligă FIVB (n.r. – Federaţia Internaţională de Volei) să închei campionatele pe 15 mai, pentru ca jucătorii străini să poată să plece. La alte federaţii poate e altă situaţie, pot să joace toată vara, au condiţii favorabile, dar noi nu avem. Situaţia de urgenţă a fost decretată până la mijlocul lui aprilie, după care se mai duce sigur încă o lună cu pregătirile şi s-a făcut mai. Iar în 15 mai trebuie să oprim campionatul, deci când să jucăm? Aşa că am stabilit să se termine cu clasamentul de la finalul returului. Este cu siguranţă cea mai bună decizie pe care o

puteam lua. Pentru că stăteam şi încurcam pe toată lumea degeaba şi mai riscam şi îmbolnăviri. Noi am transmis tuturor cluburilor să întrerupă antrenamentele în perioada asta, am pus şi pe site, este şi directiva Ministerului Tineretului şi Sportului”, a explicat Vişan.

„Cine merge în cupele europene se stabileşte conform clasamentului, ca şi până acum. În sezonul următor avem la fete două locuri de Champions League, două în CEV Cup şi unul în Challenge Cup. Iar la băieţi un loc de Champions League, două în CEV Cup şi unul în

Challenge Cup. Deci regulile se aplică normal. Iar sezonul următor ar trebui să înceapă la finalul lunii septembrie, dar nu ştim încă pentru că depinde de turneele de calificare la Campionatele Europene. Iar dacă în situaţia asta sunt decalate, vom fi şi noi obligaţi să ne ducem mai târziu, pentru că sunt jucătorii străini la naţionale. Depinde de CEV ce decizie ia, acum aşteptăm”, a încheiat preşedintele

FRV.

Săptămâna trecută, FRV anunţa suspendarea tuturor competiţiilor de volei până la data de 31 martie 2020.