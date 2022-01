SESIUNI ORGANIZATE DE ANAD ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Federatia Romana de Baschet va informeaza ca Agentia Nationala Anti-Doping va organiza o serie de seminarii in luna ianuarie, cu scopul constientizarii schimbarilor aduse legilor din domeniul anti-doping.

Prin aceste seminarii, ANAD isi propune sa creeze o imagine mai clara asupra modificarilor ce se impun legislatiei nationale de referinta in contextul deciziei statelor membre ale Consiliului Europei si Agentiei Mondiale Anti-Doping de a avea o legislatie unitara cu privire la prevenirea si combaterea dopajului in sport.

Subiecte abordate in cadrul seminariilor ANAD vor fi:

– noul cadru legal in contextul anti-doping (Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport)

– atributiile si responsabilitatile sportivului

– atributiile si responsabilitatile personalului suport

– contraventii si pedepse

– noile modificari aduse de Legea 104/2008 (modificata prin Legea 219/2021 privind

prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc) in ceea ce priveste consumul de substante cu grad mare de risc

– salile de sport si politicile anti-doping

Seminariile se desfasoara in cadru restrans, cu maximum 16 participanti, respectand toate normele legale in vigoare cu privire la prevenirea si combaterea bolilor. La evenimente este invitat sa participe pesonalul de specialitate din cadrul institutiilor de invatamant cu profil sportiv direct implicat in formarea si dezvoltarea tinerilor sportivi. Scopul ANAD este si de a creste nivelul de constientizare in randul cadrelor didactice cu privire la implicatiile consumului de substante interzise si contextul generat de noile reglementari in domeniul anti-doping.

In urma evenimentului se vor elibera adeverinte de participare pentru cadrele didactice care solicit aceasta.

Seminariile fac parte din cadrul proiectului “Ajustarea legislatiei relevante privind combaterea dopajului in sport”, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740”. Initiativa de modificare a legii poate fi consultata pe site-ul www.anad.gov.ro, sectiunea „Proiect POCA”.

Calendarul de evenimente propus de ANAD este urmatorul:

„Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020”

www.poca.ro

Data eveniment Loc eveniment

10.01.2022 Zalau

12.01.2011 Satu Mare

14.01.2022 Oradea

17.01.2022 Alba Iulia

19.01.2022 Sibiu

21.01.2022 Ramnicu Valcea