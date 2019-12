SESIUNE DE PREGĂTIRE SUB EGIDA O.S.C.E.

Share This





















14 poliţişti participă, timp de 4 zile, la o activitate de pregătire profesională în domeniul drepturilor omului organizată de Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile omului (ODIHR) din cadrul O.S.C.E., la Bucureşti.Activitatea de tipul ,,training of trainers” are loc în perioada 16 – 19 decembrie 2019, şi are ca temă respectarea de către forţele de poliţie a drepturilor omului, în relaţionarea cu reprezentanţii comunităţii roma.La sesiunea de pregătire organizată de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa participă, alături de poliţişti şi 2 formatori din cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică şi un specialist în relaţii internaţionale. Pe parcursul celor 4 zile, sunt abordate teme referitoare la drepturile omului, riscurile generate de încălcarea drepturilor omului, infracţiuni motivate de ură şi investigarea acestor fapte, precum şi bune practici în domeniul cercetării faptelor de violenţă domes-tică.Poliţiştii pregătiţi în cadrul acestei sesiune vor disemina informaţiile primite către colegii din cadrul structurilor din care provin.