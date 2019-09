Sesiune de informare a poliţiştilor damboviteni cu şoferii de microbuze şcolare

Share This





















In contextul apropierii noului an şcolar şi având în vedere faptul că siguranţa elevilor reprezintă una dintre priorităţile poliţiei dâmboviţene, poliţiştii de la rutieră au organizat sesiuni de informare şi instruire a conducătorilor de autovehicule destinate transportului de elevi.

Poliţiştii le-au atras atenţia cu privire la necesitatea respectării regulilor de circulaţie, subliniind faptul că viteza excesivă, utilizarea telefonului mobil şi şofat-ul sub influenţa alcoolului ori în stare avansată de oboseală cresc gradul de implicare în evenimente rutiere cu consecinţe grave.

Totodată, poliţiştii au verificat deţinerea permisului de conducere necesar pentru tipul de vehicul, existenţa şi valabilitatea inspecţiei tehnice periodice, precum şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

S-a atras atenţia cu privire la respectarea destinaţiei pentru care au fost repartizate vehiculele de transport şcolar.

De asemenea, în această perioadă, poliţiştii verifică semnalizarea rutieră din zona unităţilor de învăţământ, iar în cazul în care sunt constatate nereguli, acestea sunt aduse la cunoştinţa administratorului drumului public pentru remedierea lor în regim de urgenţă.

După debutul anului şcolar, poliţiştii din Dâmboviţa vor continua activităţile informativ-pre-ventive, pe mai multe paliere, pentru asigurarea unui climat optim şi de siguranţă pentru elevi, părinţi şi cadre didactice.