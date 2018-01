Serviciul Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa îşi dă tot interesul pentru a răspunde prompt diverselor solicitări venite din partea cetăţenilor

Share This





















In ultimele luni ale anului 2017 dar şi în primele zile din noul an, la Serviciul Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa , se înregistrează o creştere semnificativă a activităţii.

Solicitările venite din partea celor care fie doresc să devină conducători auto, fie solicită înmatricularea de autoturisme sunt foarte mari, dar cu toate acestea cei 13 angajaţi ai Serviciului Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa, îşi dau tot interesul să facă faţă volumului foarte mare de muncă şi totodată să se încadreze în termenele prevăzute de lege şi să respecte programările pe care oamenii le fac la examinări şi la înmatriculătri.

Cms. şef de poliţie Adrian Alexandrescu, şeful Serviciului Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa, ne-a declarat că personalul din cadrul Serviciului Permise Dâmboviţa îţi face datoria, ba mai mult, fără falsă modestie ne-a mărturist că instituţia pe care o reprezintă îşi desfăşoară activitatea cu succes.

Potrivit, cms. şef de poliţie Adrian Alexandrescu, şeful Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa, luni,8 ianuarie, au fost examinaţi 350 de candidaţi la proba teoretică.

Pe lângă planul de management ce are ca scop o revitalizare a activităţii Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa dar şi o comunicare transparentă cu cetăţenii, pe care şi l-a asumat cms. şef de poliţie Adrian Alexandrescu atunci când a preluat conducerea instituţiei, şeful Serviciului Permise Dâmboviţa participă şi la activitatea de examinare practică, pentru a veni în sprijinul celorlalţi cinci poliţişti examinatori.

În fiecare zi de marţi, între orele 10:0012:00, cms. şef de poliţie Adrian Alexandrescu, şefulServiciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa, are şi program de audienţe iar toţi cetăţeni sunt primiţi şi le sunt soluţionate problemele.

Este nevoie şi de personal

Instituţia duce lipsă de personal şi are nevoie să îşi completeze organigrama. Astfel au fost scoase la concurs două posturi de ofiţer. Concursul se va susţine în luna februarie, în zile de 16 şi 22 februarie 2018.

Comunicarea cu cetăţenii, o prioritate pentru Serviciul Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa

Orice cetăţean care are nevoie de lămuriri privind programul de lucru şi documentele necesare la Serviciul Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa, poate consulta avizierul montat recent la intrarea in instituţie. La avizier se găsesc toate informaţiile necesare.

Programul de lucru al Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa

PROGRAM AUDIENTE S.P.R.P.C.I.V. DÂMBOVIŢA – MARŢI ORELE 10 – 12

– PROBA PRACTICA SE DESFĂŞOARĂ CU PLECARE DIN PARCAREA OBORULUI TÂRGOVIŞTE!!

GHIŞEUL NR. 1 – Programări examen – Programări, reprogramări, preschimbări permise de conducere

Luni – Joi, – 08.30 – 12.00 si 12.3014.00

Vineri – 08.30 – 13.00

GHIŞEUL NR. 2 – Numere provizorii, înmatriculări, transcrieri, reclamaţii pierderi certificate înmatriculare şi numere de înmatriculare . Luni – Joi, – 08.30 – 12.00 si 12.30-14.00 Luni si Miercuri – 14.30 – 16.00 (Autorizaţii provizorii firme) Vineri – 08.30 – 12.00

12.00 – 13.00 (Autorizaţii provizorii firme)

GHIŞEUL NR. 3 – Înmatriculări, transcrieri, reclamaţii pierderi certificate înmatriculare şi numere de înmatriculare.

Luni – Joi, – 08.30 – 12.00 si 12.3014.00

Vineri – 08.30 – 13.00

GHIŞEUL NR. 4 – Radieri, eliberări documente înmatriculări, eliberări numere de înmatriculare, reclamaţii, pierderi certificate înmatriculare şi numere de înmatriculare.

Luni – Joi, – 08.30 – 12.00 si 12.3014.00

Vineri – 08.30 – 13.00

GHIŞEUL NR. 5 – Permise de conducere, reclamaţii pierderi permise de conducere, eliberări dovezi permise de conducere, programai şi reprogramări.

Luni – Joi 08.30 – 12.00 si 12:30

– 14:00

Vineri – 08:30 – 13:00 – Preschimbări permise de conducere străine:

LUNI 14.30 – 16.00 MIERCURI 14.30 – 16.00