SERBIA A LUAT TOT

Selecţionatele de baschet „under 15” ale Serbiei au reuşit să se impuna fără înfrângere în ambele turnee din cadrul Balkanic Next Star Cup 2017, atât naţionala feminină, cât şi cea masculină, obţinând punctaj maxim după cele trei zile de meciuri din Arena de Baschet. în ultima zi a întrecerilor, selecţionata masculină a Serbiei s-a impus în faţa naţionalei României, cu scorul de 62-80, astfel că tinerii tricolori pregătiţi de Flavius Lapuste s-au clasat pe locul secund, graţie victoriilor obţinute în faţa Bulgariei şi Ungariei. Totodată, în ultima confruntare a turneului, reprezentativa feminină a Serbiei a dispus de selecţionata similară a României, cu scorul de 78-47, astfel că baschetbalistele noastre pregătite de antrenorul Miroslav Popov au obţinut locul doi, având la activ victoriile împotriva Bulgariei şi Ungariei. La final, după decernarea diplomelor, trofeelor şi a premiilor individuale, într-o atmosferă superbă ca de Sărbători, toate jucăriile aduse la sală de suporteri şi participanţi, precum şi pachetele cu dulciuri, au fost donate copiilor nevoiaşi din Bucureşti.

Ultima zi a întrecerilor din Balkanic Next Star Cup 2017 a adus în Arena de Baschet multă efervescenţă, cele opt competitoare încercând să ofere asistenţei dispute interesante şi spectacole baschetbalistice de calitate. în mod previzibil după rezultatele din primele zile, selecţionatele „under 15” ale Serbiei au dominat confruntările cu naţionala României şi au reuşit, astfel, să cucerească ambele trofee puse în joc.

în competiţia masculină, după ce Bulgaria a dispus de Ungaria, cu scorul de 68-52, şi a obţinut astfel prima victorie şi locul al treilea 6n clasamentul final al turneului, a urmat marea finală, între Serbia şi România, echipe neînvinse după disputarea primelor două runde. Bazându-se pe o selecţie deosebită şi pe câţiva tineri de mare perspectivă, Serbia a reuşit să se impună în faţa naţionalei noastre pregatită de antrenorul Flavius Lapuste, cu scorul de 80-62 (18-13, 22-15, 17-13, 23-21), şi a cucerit trofeul fără să cunoască înfrângerea.

în întrecerea feminină, bătălia pentru locul al treilea a avut câştigatoare naţionala Ungariei, care a trecut la pas de Bulgaria, cu scorul de 68-40, în vreme ce lupta pentru trofeu a adus faţă-n faţă naţionalele Serbiei şi României, ambele cu punctaj maxim graţie victoriilor obţinute în zilele precedente. La capătul unui joc echilibrat doar în primele sferturi şi dominat foarte clar în final de Serbia, naţionala plavă a câştigat disputa cu România, cu scorul

de 78-47 (15-7, 20-18, 20-15, 23-7), şi a intrat

neînvinsă în posesia mult râvnitului trofeu.

La final, în cadrul festivităţii de premiere au fost decernate diplome, trofee şi distincţii individuale, iar într-o atmosferă superbă, ca de Sărbători, toate jucăriile aduse la sală de suporteri şi participanţi, precum şi pachetele cu dulciuri, au fost adunate în coşuri şi donate copiilor nevoiaşi din Bucureşti.

Toate rezultatele şi statisticile oficiale pot fi vizualizate accesând linkurile următoare: MASCULIN şi FEMININ.

Mai jos vă prezentăm clasamentele finale şi premiile speciale, acestea din urmă fiind acordate în baza voturilor celor opt antrenori: Clasament Balkanic Next Star Cup 2017 (feminin)

1. SERBIA – 6 puncte (3 victorii)

2. România – 5 puncte (2 victorii, 1 infrangere)

3. Ungaria – 4 puncte (1 victorie, 2 infrangeri)

4. Bulgaria – 3 puncte (3 infrangeri) Premii speciale (feminin)

MVP – Marina Davinic (Serbia) Best Five – Iliana Georgieva (Bulgaria), Mona Zaric (Serbia), Marina Davinic (Serbia), Anamaria Pop (România) si Lara Habling (Ungaria).

Clasament Balkanic Next Star Cup 2017 (masculin)

1. SERBIA – 6 puncte (3 victorii)

2. Romănia – 5 puncte (2 victorii, 1 infrangere)

3. Bulgaria – 4 puncte (1 victorie, 2 infrangeri)

4. Ungaria – 3 puncte (3 infrangeri) Premii speciale (masculin)

MVP – Marko Andric (Serbia) Best Five – Konstantin Konstadinov (Bulgaria), Mihajlo Musikic (Serbia), Cristian Cotoara (România), Marko Andric (Serbia) şi Balazs Kass (Ungaria).