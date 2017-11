Semnarea contractului în vederea constituirii dreptului de superficie asupra terenului unde se va construi mall-ul din Târgovişte

Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa a găzduit evenimentul de semnare a contractului în vederea constituirii dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Târgovişte, bulevardul Regele Carol I, nr. 51, destinat construirii unui centru comercial (mall).

Urmare a licitaţiei publice lansată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în vederea constituirii dreptului de superficie, comisia de evaluare a declarat câştigătoare oferta P.K. GRIZZLY SRL, cu o sumă anuală de plată de 477.866 lei, suma adjudecată fiind mai mare cu aproximativ 26% faţă de preţul de pornire al licitaţiei, de 355.200 lei.

Documentul a fost parafat de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, şi reprezentanţii grupului Prime Kapital, respectiv Mihai Vasilescu şi Martin Slabbert.

La eveniment au mai participat: Alin Manole – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Ivan Vasile Ivanoff -secretarul judeţului, Antonel Jîjîie – prefectul judeţului, parlamentarii Claudia Gilia, Carmen Holban şi Oana Vlăducă, reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Cu această ocazie, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a precizat: „Cred că 17 noiembrie 2017 va însemna o dată de referinţă atât pentru noi ca judeţ, cât şi pentru investitori. Vreau să precizez că a fost o muncă începută cu câţiva ani în urmă, în caz că poate cineva îşi închipuie că putem aduce investitori doar dacă neam văzut odată, ne-am plăcut şi semnăm contractul. Această activitate, a fost începută în urmă cu mai bine de 3 ani de fostul preşedinte al consiliului judeţean, Adrian Ţuţuianu, căruia îi mulţumesc pentru faptul că a avut o viziune de acest fel şi a iniţiat demersurile – continuate de actuala echipă de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa (…) În sală se află domnul Stana care a fost vârful de lance al acestui investitor. Le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect; sunt alături de mine şi colegii mei de la direcţia patrimoniu, de la direcţia juridică, de la direcţia infrastructură locală, direcţia fonduri europene. Le mulţumesc de asemenea colegilor parlamentari şi ştiu că o să avem în continuare nevoie de sprijinul dumnealor pentru promovarea întregului concept legat de zona de la unitatea militară de la gară şi pentru că mai avem acolo obiective de investiţii de realizat. Avem proiectul stadionului, proiectul Şcolii de Cavalerie, proiectul Registrului Auto Român ş.a.m.d. Este un moment important din mai multe puncte de vedere şi o să vă dau câteva date: proiectul are valoarea de aproximativ 227 milioane lei (adică 50 milioane Euro). Firma selectată este un partener serios, are 5 proiecte internaţionale de centre comerciale, două în Bulgaria, unul în Slovenia, unul în Polonia şi a început şi în România astfel de investiţii la Bucureşti, Ploieşti, Iaşi, Roman, Baia Mare, Slobozia, Focşani. Vom avea o suprafaţă construită pe aproape 4 hectare din cele 7 disponibile. Se estimează că vor fi create 838 locuri de muncă în faza de realizare a construcţiei şi aproximativ 127 locuri de muncă în faza de operare a centrului comercial. Durata execuţiei este, conform contractului, 1 an şi 9 luni, iar eu sunt convins că, dată fiind seriozitatea partenerilor, vom realiza drumul şi investiţiile privind canalizarea.

Vă asigur că din partea autorităţilor judeţene, din partea colegilor mei, veţi primi tot sprijinul necesar pentru a urgenta tot ce este necesar pentru ca acest proiect să prindă viaţă.

Vreau să vă spun că şi consiliul judeţean este avantajat în acest proiect. (…) Prin contractul pe care l-am încheiat astăzi, valoarea dreptului de superficie pentru primii 10 ani este de 477.866 lei pe an. Este mai mare decât valoarea stabilită de expert, şi anume 355.000 lei. Aproximativ 100.000 Euro încasează anual consiliul judeţean pentru faptul că a acordat dreptul de superficie pentru realizarea acestei investiţii. Cred că pentru judeţul Dâmboviţa, pentru locuitorii Municipiului Târgovişte este cu adevărat un pas înainte şi un lucru, cred eu, necesar. Proiectul va îmbogăţi zona ceea ce va contribui şi la dezvoltarea locală. Îi mulţumesc şi doamnei notar pentru faptul că a fost alături de consiliul judeţean şi nea ajutat în redactarea documentelor necesare, îi mulţumesc de asemenea domnului prefect care, ca de fiecare dată, este alături de noi la toate acţiunile importante ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa.”

Martin Slabbert, reprezentantul P.K. GRIZZLY SRL: „Îi mulţumim domnului preşedinte Alexandru Oprea pentru oportunitate. Avem speranţa că vom dezvolta un mall foarte frumos şi util pentru oamenii din acest oraş cu semnificaţie din punct de vedere istoric.

Mihai Vasilescu, reprezentantul P.K. GRIZZLY SRL: „Suntem onoraţi să facem parte dintr-un proiect de regenerare urbană în acest oraş. A fost mult de lucru până am ajuns la acest moment, iar greul de acum începe. Echipa noastră este pregătită să demareze lucrările aferente autorizaţiei de construcţie şi, de asemenea, în momentul în care aceasta va fi obţinută, să demareze lucrările de construcţie. Aşteptăm cu nerăbdare momentul în care acest lucru se va întâmpla şi aşteptăm cu nerăbdare să sărbătorim momentul deschiderii centrului comercial care sperăm că va marca o îmbunătăţire semnificativă a calităţii vieţii locuitorilor oraşului şi întregului judeţ.”