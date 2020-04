ŞEFII DE CLUB VOR RELUAREA LIGII I PE 15 MAI

Share This





















Valeriu Iftime insistă pentru reluarea Ligii 1 luna viitoare -patronul celor de la Botoşani este convins că toate cluburile pot asigura condiţii care să asigure protecţia jucătorilor în timpul pan-demiei de coronavirus.

„Oamenii au nevoie de fotbal şi putem fi responsabili să protejăm loturile cu reguli clare de testare şi să începem competiţia fără spectatori.

Nu am vorbit cu nimeni, dar am văzut ştirea din Germania. Fotbaliştii sunt tineri, puternici, ascultători, sunt haiduci,îi închizi în hotel pe toţi. Iar pe fotbaliştii străini, aşa cum trimitem muncitori să culeagă merele nemţilor, putem face curse charter!,” a declarat finanţatorul moldovenilor.

Valeriu Iftime:”Să salvăm ce se poate salva!”

Valeriu Iftime a criticat conducerea LPF, care a fost lipsită de reacţie de la suspendarea campionatului.

„Mă gândeam să facem o videoconferinţă cu preşedinţii de club să discutăm.

Pentru mine liga e moartă de un an, ca un crocodil bătrân care moare. Singurele mesaje au fost de la federaţie, dar nu e chiar treaba federaţiei.

Să începem pe 15 mai, să salvăm ce se mai poate salva, altfel intrăm în depresie, mă bag în izoletă şi gata!,” a fost reacţia lui Valeriu Iftime la emisiunea Fotbal Club.