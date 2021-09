Ședința festivă a Consiliului Local Municipal Târgoviște – punctul culminant al Sărbătorii Cetății

Miercuri, 8 septembrie, de marea Sărbătoare a Nașterii Maicii Domnului, printr-o fericită alegere Ziua Municipiului Târgoviște, a însemnat o suită de evenimente cu totul deosebite. În plan administrativ au fost inaugurate Cinematograful Independența și Parcul Mitropoliei, ceea ce înseamnă încă un pas spre finalizarea reabilitării integrale a zonei centrale a orașului. Au urmat slujba religioasă, la Catedrala Mitropolitană, cu participarea administrației municipale și județene, a celorlalți invitați și procesiunea cu Icoana Maicii Domnului, la Biserica Domnească.

Începând cu ora 12.30, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” a găzduit ședința festivă a Consiliului Local Municipal Târgoviște, prilejuită de Zilele Cetății.

La eveniment au participat, alături de oficialitățile locale și județene, senatorul Titus Corlățean, deputații Carmen Holban, loan Vulpescu și Marian Țachianu, consilieri județeni și locali, directori ai instituțiilor deconcentrate, oameni de cultură, numeroși invitați. De asemenea, a fost prezent și primarul orașului Căușeni, Anatolie Donțu, oraș din Raionul Căușeni (Republica Moldova), cu care județul Dâmbovița este înfrățit.

Alături de primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, au transmis mesaje despre semnificația sărbătorii de astăzi președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, și părintele vicar eparhial, lonuț Ghibanu, care a dat citire cuvântului Înalt Preasfinției Sale, dr. Nifon, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei.

Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan: „Vă spun bine ați venit tuturor care sunteți, astăzi, aici! Târgoviștenilor de pretutindeni le spun din suflet: La mulļi ani! Este sărbătoarea cetăļii, sărbătoarea comunității, sărbătoarea tuturor celor pentru care Târgoviște înseamnă casă, înseamnă familie, înseamnă prieteni, un mediu prietenos și generos potrivit nevoilor, trebuințelor și speranțelor lor. De fiecare dată când îmi gândesc mesajul de Zilele Cetății, mă gândesc la lucrurile bune care s-au întâmplat aici de la ultima sărbătoare și reflectez dacă am crescut, dacă am progresat, dacă am greșit, dacă am fost onești, dacă am fost corecți față de responsabilitățile pe care ni le-am asumat. Inima îmi spune că am făcut tot ceea ce a depins de noi ca lucrurile să evolueze în direcția bună.”

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan: „Este o onoare să fim prezenți la momentul festiv dedicat cinstirii municipiului Târgoviște în locul care, acum 625 de ani, devenea simbolul istoric al reședinței domnești a Țării Românești, transformat astăzi în principala emblemă culturală a Județului Dâmbovița.

Aleasă ca zi de sărbătoare pentru celebrarea Cetății, data 8 septembrie marchează nu doar Ziua Orașului Târgoviște, ci și Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare religioasă demnă de prețuirea și respectul credincioșilor.

Când spunem „Târgoviște”, spunem Arhiepiscopie și Mitropolie, spunem istorie – spunem Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Radu cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu și Tudor Vladimirescu! Spunem Turnul Chindiei și, nu în ultimul rând, Universitatea Valahia!

Este important să știm cu toții adevărata istorie care stă la baza aniversării orașului nostru.

Târgoviște a dovedit că este un for complex și un pol regional puternic, a cărui esență a conturat paginile istoriei statului român modern.

Zilele Cetății Târgoviște sunt prilej de semnificativă considerație față de moștenirea lăsată nouă de către toți cei care au contribuit, prin eforturi greu de imaginat, la consolidarea orașului Târgoviște.

La ceas aniversar, îl felicit pe domnul primar Cristian Daniel Stan, felicit Consiliul Local Municipal Târgoviște pentru munca depusă în ultimii ani și nu în ultimul rând, vreau să apreciem cu toții că rezultatele se văd de la zi la zi.

Dragi târgovișteni,

Vă spun că particip astăzi în primul rând ca târgoviștean, în al doilea rând ca președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, iar în această calitate, am demonstrat în cele nouă luni de mandat și voi demonstra în continuare că voi fi un partener onest și serios pentru municipiul Târgoviște. Împreună cu primarul Cristian Daniel Stan, vom duce la bun sfârșit proiectele pe care ni le-am asumat pentru târ-govișteni.

Cu frunțile plecate, în fața pleiadei domnitorilor care au scris istorie la Târgoviște, recunoscători celor care au pus umărul pentru dezvoltarea municipiului Târgoviște, ne revine marea responsabilitate de a prețui faptele tuturor înaintașilor noștri, la adevărata lor valoare, dar și de a onora așteptările celor care au decis ca noi, astăzi, să ocupăm aceste locuri.

Urez un sincer „La mulți ani!” tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria!

La mulți ani, Târgoviște! La mulți ani, târgovișteni și dâmbovițeni!”