Şedinţa Consiliului Local Ulmi, vegheată de poliţie S-a încercat intimidarea presei de către aleşii locali al PNL

Prezenţa presei la şedinţa Consiliului Local Ulmi din data de 26 octombrie 2016 se pare că i-a incomodat pe aleşii locali ai PNL şi chiar şi edilul PNL de la Ulmi. Nici bine nu am ajuns în sala de şedinţe a Primăriei Ulmi, că domnul primar ne-a spus că îi deranjăm, ba mai mult, domnul viceprimar al PNL a încercat să-l intimideze pe operatorul de imagine, împingând un scaun peste trepiedul pe care era montată camera video. Domnul viceprimar a luat şi microfonul echipei noastre, pentru a nu mai întregistra sunetul de la şedinţă. În sala de şedinţe era o beznă totală, am căutat să aprindem lumina însă unul dintre aleşii locali ai PNL ne-a spus că nu funcţionează lămpile din sală. Colegul operator a aprins lampa de la cameră la fel şi un alt operator de la altă instituţie media. Consilierii PNL au continuat circul cu presa, impunând operatorilor de imagine să stingă „blitz-urile” de la camerele de fimat şi să nu se mai plimbe prin sală. Domnul primar le-a sugerat consilierilor PNL să se retragă pentru că-i deranjează „blitz-urile” de la camerele de filmat. Văzând că aleşii locali încearcă prin orice metode să ne împiedice să filmăm am solicitat sprijinul poliţiei. Imediat la faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie care a calmat spiritele, ba mai mult, a stat pe tot parcursul şedinţei în zona primăriei Ulmi. După ce poliţia a venit, culmea au funcţionat şi lămpile din sala de şedinţe. De la sosirea poliţiei, totul a descurs în limitele normalului.

Cât priveşte incidentul în sine, acesta ar avea la bază cel mai probail impiedicarea informării corecte a opiniei publice despre refuzul consilierilor PNL de a valida cele trei mandate de consilier din partea PSD şi un consilier PMP.