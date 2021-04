Secţiunea de dezvoltare reprezintă 67,41% din bugetul Municipiului Târgovişte pe 2021

Vinerea viitoare, Consiliul Local se va întruni în şedinţă ordinară, principalul punct pe ordinea de zi fiind aprobarea bugetului Municipiului Târgovişte pe 2021. Referitor la proiectul de buget pe anul în curs, primarul Cristian Stan a apreciat că, în ceea ce priveşte „cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, este un buget foarte strâns. Cel mai redus de când eu am onoarea de a conduce administraţia publică locală din Municipiul Târgovişte. Unde stăm bine, este vorba despre proiectele cu finanţare europeană şi asta duce la o pondere a secţiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului Târgovişte de 67,41%. Acestea sunt cheltuieli de dezvoltare, pe zona de investiţii. Din această sumă, pe proiectele cu finanţare nerambursabilă depăşim 300 de milioane de lei. Ceea ce asigură un ritm al investiţiilor accelerat dar, repet, probleme deosebite avem pe secţiunea de funcţionare, acolo unde nu putem accesa fonduri europene, fonduri nerambursabile, nu putem accesa alte programe de finanţare”, a spus primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Stan.

Edilul a mai precizat că Primăria a început anul cu un deficit de 42 de milioane de lei: „Venim cu acest deficit din 2020, pentru că veniturile, în principal din TVA, au fost mai mici cu 40 de milioane de lei faţă de 2019. Şi marcăm un nou an în care, pentru Municipiul Târgovişte, veniturile din TVA pentru echilibrarea bugetului local se cifrează la zero lei şi zero bani!”