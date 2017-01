Secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea vorbeşte despre Referendumul preşedintelui Klaus lohannis: bani irosiţi de pomană

Share This





















Secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea, care este şi preşedintele CJ Dâmboviţa şi-a exprimat punctul de vedere după ce preşedintele Klaus lohannis a declanşat procedura de referendum. El a spus că nu vede relevanţa pentru care ar trebui să cheltuim o resursă importantă de timp, financiară pentru un Referendum cu întrebarea „Sunteţi de acord cu lupta împotriva corupţiei?”, la o lună după ce au avut loc alegeri în România şi s-a ales prin vot democratic un Guvern legitim. Mai mult, Alexandru Oprea a spus că banii care s-ar folosi pentru Referendum ar putea fi folosiţi dacă nu pentru construcţii de drumuri, de şcoli, de dispensare, măcar să fie folosiţi pentru a încuraja actul cultural sau a încuraja instituţii de cultură, de binefacere.

„În ultima perioadă există o preocupare pentru a realiza referendumuri… Vreau să vă spun că din datele pe care le am, organizarea unui referendum sau unui exerciţiu democratic de acest gen costă foarte mult, şi vă dau exemplul ultimelor alegeri parlamentare care au costat bugetul de stat pentru judeţul Dâmboviţa nu mai puţin de 32 de miliarde lei vechi… Înmulţiţi această cifră cu aproximativ 42 de judeţe, la care adăugaţi şi cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti, o să dea o cifră cu multe zerouri şi eu consider că la o lună de zile după ce am avut alegeri parlamentare, când 43-44% din cei cu drept de vot s-au prezentat la vot şi au dat un vot pentru un anumit gen de politică, a veni la mai puţin de o lună de zile şi a arunca în spaţiul public false probleme sau probleme care sunt deasupra oricărei interpretări, pentru că înţeleg că întrebarea de la referendum ar trebui să sune de genul „Sunteţi de acord cu lupta împotriva corupţiei?”… Cred că 99% din cei întrebaţi vor spune că da, aşa că nu văd care este relevanţa unei astfel de întrebări şi de asemenea nu văd relevanţa pentru care ar trebui să cheltuim o resursă importantă de timp, financiară, de ce să punem oamenii pe drumuri pentru a organiza un astfel de exerciţiu. Eu consider că avem probleme mult mai importante în România de astăzi, că agenda politică a persoanelor care conduc instituţiile statului român trebuie să fie focusată pe alte domenii de interes şi de asemenea consider că resursele financiare respective pot fi folosite dacă nu pentru construcţii de drumuri, de şcoli, de dispensare, măcar să fie folosite pentru a încuraja actul cultural sau a încuraja instituţii de cultură, de binefacere…”, a declarat Alexandru Oprea, secretarul executiv al PSD Dâmboviţa.

Demersul preşedintelui Klaus lohannis se pare că a fost făcut pe picior şi s-a dovedit acest lucru. S-a spus foarte clar că se poate face orice referendum, cu excepţia a trei teme -acelea care ţin de problemele fiscale, de problemele internaţionale, amnistia şi graţierea. Domnul preşedinte imediat a schimbat tema, nu mai vorbeşte de graţiere şi vorbeşte de lupta anticorupţie.