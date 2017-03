Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat în vizită de lucru la Târgovişte

Share This





















Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din România şi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, s-a aflatmiercuri, 1 martie 2017, laTârgovişte, unde s-a întâlnit cu reprezentanţii administraţiei publice judeţene şi respectiv cu factorii de decizie din domeniul situaţiilor de urgenţă, împreună făcând o vizită de lucru la noul obiectiv de investiţii finalizat şi recepţionat-Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa ISU, investiţie amplasat pe o suprafaţă de teren la fosta Unitate Militară de la Gara Târgovişte. Investiţia este realizată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi se ridică la peste 4.000.000 de lei. Dotarea acestui Centru Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa întră în sarcina MAI, de aceea a venit şi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, pentru a vedea obiectivul şi a stabilii toate amănuntele privind ultimele măsuri ce trebuie luate la nivel central pentru a pune în funcţiune Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa ISU: „Aşa cum ştiţi ieri, prin Hotărâre de Consiliu Judeţean am aprobat trecerea în proprietatea statului a acestui obiectiv, care va găzdui Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa ISU iar astăzi, primim vizita Secretarul de stat Raed Arafat pentru a vedea ce am reuşit să realizăm. Am avut cu dumnealui o discuţie pe ce înseamnă sprijinul Ministerului de Interne pentru partea de dotare interioară a clădirii.”, a declarat Alexandru Oprea, preşedintele CJ Dâmboviţa.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat a spus că în lunile următoare Centrul va fi pus în funcţiune. Clădiorea asigura o funcţionare perfectă a Centrului iar secretarul de stat a mai anunţat că dispeceratul integrat va fi primul care va beneficia de această clădire: „Clădirea din spate după cum aţi fost informaţi o să fie un Centru de conducere pentru Situaţiile de Urgenţă. El va avea două roluri, unul pentru conducerea situaţiilor curenteadică dispecizarea integrată, cum îi spunem noi, adică dispeceratul integrat dintre ISU şi Ambulanţă se va muta într-un spaţiu mai adecvat dar în caz de catastrofă, inundaţii, capacitatea centrului poate fi mărită cu alte echipe de coordonare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă împreună cu prefectul judeţului şi pot să-şi desfăşoare activitatea mult mai corect aici.

Mai sunt câtiva paşi de făcut şi asta am discutat cu preşedintele CJ, urmând să prezint situaţia doamnei Ministru de Interne, trebuie să ducem pornirea integrală a acestui Centru. Mai este o problemă legată de conectarea la curentul trifazic şi mai este o problem de dotare internă. Cred că sunt soluţii pentru ambele problem astfel încât să intre în funcţionare acest centru, în următoarele luni. Clădirea va asigura o funcţionare perfectă a Centrului. „, a declarat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat

Centrul acesta este obligaţie asumată de CJ Dâmboviţa, la momentul când aprimit cele 26,5 ha de teren de la Miniterul de Interne. Pre;edin-tele CJ, Alexandru Oprea a făcut şi o prezentare a proiectelor ce se vor implementa în zona Fostei Unităţi Militare de la Gara Târgovişte ce se întinde pe o suprafaţă de 26 de hectare. Activele acesteia au fost cedate, în 2010, prin Hotărâre de Guvern, Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În raportul anexat hotărârii se arată că Ministerul Afacerilor Interne a impus Consiliului Judeţean să asigure şi să amenajeze acest Centru Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa precum şi asigurarea a 10 locuinţe pentru angajaţii MAI, locuinţe achiziţionate deja de CJ DâmboviŢa dar care nu pot fi date MAI din cauza opoziţiei consilierilor judeţeni PNL.