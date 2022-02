SEARĂ DE COȘMAR PENTRU DÂMBOVIȚEANUL NICU CROITORU

1 0

Politehnica Timișoara va pierde cu 3-0 la ”masa verde” meciul cu Petrolul Ploiești, după ce nocturna de pe stadionul ”Dan Păltinișanu” s-a stins de două ori în decurs de 37 de minute, situație clar prevăzută de regulament.

Antrenorul Nicolae Croitoru a fost foarte supărat pentru cele întâmplate, mai ales că până s-a terminat meciul de tot, echipa sa jucase bine și a avut o ocazie mare de gol, dar și una în care putea primi gol. Miercuri seara, Poli a vrut să facă antrenament pe ”Marele oval”, în nocturnă, moment la care instalația a cedat. A venit firma de mentenanță, a dat asigurări că a reparat problema de la siguranțe, dar, firește, poliștii au avut emoții. Ce se s-au temut nu au scăpat!

”O seară foarte tristă și o seară care se anunța de aseară tristă, pentru că aseară am venit la antrenament și nu am putut să facem antrenamentul din cauza nocturnei. Problemele existau. Normal că exista o anumită teamă. Dar am și spus-o aseară. S-a întâmplat… E păcat, pentru că era un joc dificil, suntem în situația în care suntem și, pur și simplu, nu putem să ne apărăm șansele și să ne batem și să câștigăm punctele alea. Poate nu le câștigam astăzi, dar cel puțin aveam șansa să luptăm pentru ele. Atât cât s-a jucat, am demonstrat asta pe teren. Din păcate, sunt lucruri care nu țin de noi și nu putem să le controlăm”, a povestiti, după joc, Nicolae Croitoru.

S-au jucat, pe ceas, 37 de minute, timp în care Poli a avut ocazii. Antrenorul s-a declarat mulțumit de cum a jucat echipa sa.

”Eu cred că, atât cât s-a jucat, am făcut un joc bun în compania unui adversar valoros, cel mai bun din Liga 2. Ne-am creat niște situații de gol și niște situații importante. Cred că era un joc care promite din punctul asta de vedere. Din păcate, iarăși vin și spun, nu am avut această posibilitate”, a spus antrenorul Politehnicii, despre meci.

Nicolae Croitoru a pomenit și despre starea jucătorilor.

”Ce mă interesează acum este faptul că sunt niște jucători acolo, în vestiar, care sigur sunt frustrați. Și-ar fi dorit să joace, și-ar fi dorit să-și câștige punctele pe teren. S-au pregătit pentru asta atâta timp și nu au avut posibilitatea. Eu cred că acesta este lucrul care contează! Este clar că trebuie remontați. Ne așteaptă două jocuri la fel de dificile. Avem deplasarea la Chiajna. Mergem la Chiajna la un redebut, pentru că acesta nu putem să-l numim joc. Nu o să le dăm liber. O să-i ținem în continuare în pregătire și o să rămânem concentrați pe ce avem noi de rezolvat”, a punctat antrenorul echipei timișorene.

Întrebat dacă în postura de fotbalist a pierdut vreodată un meci la ”masa verde”, Croitoru a spus că nu a avut asemenea experiențe, pe nicio prevedere regulamentară. ”Nu. Mi s-a mai întâmplat o dată cu nocturna, dar lucrurile s-au rezolvat în timpul regulamentar”, a mai spus Nicolae Croitoru.

Clubul Politehnica a anunțat că ”va analiza «la rece» cele întâmplate în această seară şi va lua în perioada următoare deciziile care se impun.”.