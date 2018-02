Se va mări numărul de ghişee la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Dâmboviţa

Share This





















În următoarele săptămâni, alte două ghişee vor fi deschise în cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa. Acest lucru este posibil datorită procesului de reorganizare şi reame-najare a spaţiului din actualul sediu. Prin deschiderea a două noi ghişee se are în vedere implementarea cu succes a planului de management al conducerii Serviciului Regim Permise de Conducere şi ínmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa ce pune mare accent pe reducerea timpilor de aşteptare, servirea publicului cu evitarea formării de cozi la ghişee, accesul cetăţenilor judeţului Dâmboviţa la servicii transparente şi echitabile. Prefectura Dâmboviţa, dar şi cu un real sprijin din partea CJ Dâmboviţa, îşi dă tot interesul să asigure condiţii optime de lucru atât pentru angajaţii Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa şi cei ai Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmboviţa, şi nu în ultimul rând pentru cetăţenii care merg să-şi rezolve problemele la ghişeele acestor servicii. Concret, în aceste zile are loc o reorganizare, o reamenajare a spaţiilor din clădirea situată pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 2, activitatea ghişeelor nefiind perturbată.

Mai clar, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmboviţa este mutat în locul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgovişte ce funcţiona pe latura din spate a clădirii situată pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 2.

Pe latura din faţă a clădirii situată pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 2 va funcţiona doar Serviciul Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa iar pe latura din spate va funcţiona Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmboviţa. Cu siguranţă spaţiile vor fi mai generoase pentru ambele servicii. Decizia mutării a venit după ce, pe data de 22 ianuarie 2018, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgovişte s-a mutat din clădirea Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa şi cei ai Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmboviţa – latura din spate în microraionul 6, pe Bulevardul Unirii, în fostul corp al Universităţii Valahia.

Spaţiile s-au dat cu titlu de folosinţă gratuită către Prefectura Dâmboviţa pentru o perioadă de 5 ani de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa care deţine imobilul situat în Târgovişte, Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 2 – clădire P+2. De acum, cele două servicii, Serviciul Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa şi Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmboviţa, au la dispoziţie 205,18 mp, din care spaţii parter =40,78 mp şi spaţii etaj 2 = 164,40 mp, cu destinaţia de birouri şi ghişee.

Până la jumătatea lunii ianuarie, cele două Servicii Permise şi Paşapoarte Dâmboviţa şi-au desfăşurat activitatea în spaţii însumând 55,64 mp, din care: spaţii parter =14,78 mp, spaţii etaj 2 = 40,86 mp.

Preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea a spus că este un gest de normalitate privind atribuirea în folosinţă gratuită acestor spaţii:

„Mi se pare normal să sprijinim desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa şi Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmboviţa, care răspund cu operativitate tuturor solicitărilor venite din partea zecilor de mii de cetăţeni din judeţ”, a afirmat preşedintele CJ Alexandru Oprea.

Subprefectul judeţului Dâmboviţa, Florina Mureşan nea spus că în aceste zile se lucrează la reamenajarea spaţiilor şi astfel se va asigura mai mult spaţiu necesar celor două servicii. Subprefectul Florina Mureşan a apreciat efortul şi profesionalismul de care dau dovadă angajaţii Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmboviţa şi cei ai Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmboviţa:

„Era necesar să facem aceste reamenajări ale spaţiilor. Se va asigura mai mult spaţiu atât pentru angajaţii celor două servicii dar şi pentru cetăţenii care merg la ghişee. Activitatea celor două servicii este foarte bună. Vă spun sincer că oamenii nu pierd timp foarte mult la ghişeu şi asta pentru că dau rezultate programările online. Orice cetăţean care merge la Permise sau Paşapoarte nu pleacă fără a primi o soluţionare a problemei pe care o are. La Permise, domnul cms. Alexandrescu este în permanenţă printre cetăţenii care merg la ghişee cu probleme”, a afirmat subprefectul Florina Mureşan.

Deşi, bugetul Prefecturii Dâmboviţa este unul de austeritate, în viitorul apropiat, reprezentanţii acestei instituţii au precizat că vor încerca să facă nişte lucrări de reparaţii exterioare la clădirea aflată în Târgovişte, Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 2, reparaţiile sunt de mare necessitate. Trebuie să mai spunem că s-au făcut şi demersuri la MAI, privind reabilitarea acestei clădiri, însă nu s-a mişcat mai nimic, promisiuni fiind din partea mai multor miniştri care au trecut pe la MAI.