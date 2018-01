Se ştie lotul naţionalei de baschet feminin pentru meciurile cu Finlanda şi Slovenia PATRU FOST JUCĂTOARE ALE CSM-ULUI, ÎN PRIMA REPREZENTATIVĂ

Share This





















Gabriela Mărginean, Ashley Walker, Annemarie Părău şi Ancuţa Stoenescu se numără printre jucătoarele convocate de Dragan Petricevic pentru dubla din februarie.

Staff-ul tehnic al echipei naţionale de baschet feminin a României, coordonat de selecţionerul Dragan Petricevic, a definitivat lista jucătorelor convocate pentru meciurile cu Finlanda (10 februarie, Helsinki) şi Slovenia (14 februarie, Celje), contând pentru calificările la FIBA Women’s EuroBasket.

Astfel, la reuniunea de pe 4 februarie, de la RIN Grand Hotel din Bucureşti, sunt aşteptate următoarele 14 sportive: Gabriela Mărginean (AGU Kayseri Spor Kulubu – Turcia) Ashley Walker (Umana Reyer Venezia – Italia)

Sonia Ursu (1KS Sleza Wroclaw -Polonia)

Elisabeth Pavel (ZTE NKK -Ungaria)

Nora Demeter (PEAC-Pecs -Ungaria)

Annemarie Părău (Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Ancuta Stoenescu (Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Tunde Kilin (Sepsi SIC Sf. Gheo-rghe)

Teodora Neagu (Sepsi SIC Sf. Ghe-orghe)

Ioana Ghizila (Universitatea Cluj-Napoca)

Irina Părău (NBS Cluj-Napoca / Universitatea Cluj-Napoca)

Dora Ardelean (CS SCM Timişoara)

Gabriela Irimia (Olimpia Braşov)

Alexandra Dumitrache (Olimpia

Braşov)

Spre deosebire de pregătirea din noiembrie 2017, antrenorii Dragan Petricevic şi Attila Veres au decis să apeleze şi la tânăra jucătoare Nora Demeter, aceasta fiind convocată în premieră la echipa naţională de senioare, după ce, în campania precedentă de calificare la Campionatul European, sora ei, Hanna, a făcut parte din lotul lărgit al României.

„Experienţa acumulată de Nora Demeter în campionatul maghiar -acolo unde uşor-uşor punctează în statistici – ne-a determinat să o considerăm pregătită pentru a lua contact cu echipa naţională de senioare. E drept, ne lipsesc două jucătoare experimentate, Claudia Pop şi Adina Stoiedin. Ambele sunt nerefăcute complet după accidentări mai vechi şi, deşi evoluează la echipele lor de club, nu o fac la un potenţial de 100%. Am purtat discuţii cu ambele, am consultat şi dosarele lor medicale şi am considerat că e bine să ne bazăm la echipa naţională doar pe jucătoare complet apte pentru jocuri la cel mai înalt nivel. Totodată, întinerirea naţionalei este absolut necesară, aşa că e logic ca jucătoare tot mai tinere să-şi găsească locul în lot, acolo unde, ajutate de cele experimentate, să reuşească să realizeze în mod optim schimbul de generaţii de la echipa naţională.

Apropo de jucătoarele experimentate, mă bucură disponibilitatea acestora, fără echivoc, pentru participarea la acţiunile echipei reprezentative a ţării lor. Experienţa lor şi entuziasmul tinerelor mă determină să cred că în continuare România va putea juca un baschet de calitate”, a declarat selecţionerul Dragan Petricevic pentru frbaschet.ro.

Acvilele se vor antrena la Arena de Baschet din Capitală până pe 9 februarie, atunci când vor decola către Helsinki, urmând să joace contra ţării-gazdă a doua zi, de la ora 14:00.

Duminică 11 februarie, tricolorele vor zbura către Timişoara, via Bucureşti. Pe malul Begăi, tricolorele vor efectua două antrenamente, urmând ca apoi să efectueze deplasarea în localitatea slovenă Celje, unde vor juca pe 14 februarie de la ora 20:00 (ora României).