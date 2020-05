SE MICŞOREAZĂ SALARIILE FOTBALIŞTILOR?

Share This





















Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarant că atât cluburile, cât şi jucătorii trebuie să facă sacrificii în această perioadă, în care fotbalul este întrerupt din cauza pan-demiei de coronavirus.

„Ceea ce am încuraja şi noi cluburile şi în acelaşi timp şi jucătorii prin intermediul sindicatului este să avem o împărţire a riscului. Cluburile noastre nu au fost pregătite. Singurul plan de risc cu care noi am lucrat la nivelul federaţiei române de fotbal pentru toate activităţile şi toate competiţiile pe care noi le desfăşurăm face referire la o contractare a pieţei de aproximativ 20 la sută. Practic, ăsta a fost scenariul de risc cu care noi am lucrat. Mă-ndoiesc că cluburile noastre au avut aceeaşi posibilitate cu care noi am lucrat. De aceea riscul trebuie să-l împărţim în momentul de faţă, obiectivul este în primul rând să salvăm cluburile, pentru că doar salvând cluburile ne putem asigura că din vară în anii următori vom continua să avem cel puţin acelaşi număr de locuri de muncă”, a declarat Burleanu, la Pro X.

Întrebat cum comentează intenţia FCSB a a-şi relua antrenamentele, Burleanu a răspuns: „În primul rând trebuie să respectăm cu toţii toate recomandările şi toate reglementările pe care le avem din partea autorităţilor centrale. Trebuie să găsim metode în grupuri mult mai mici pentru a putea să continuăm aceste antrenamente, astfel încât să

putem fi pregătiţi pentru reluarea competiţiei cât mai repede posibil, atunci când ne asigurăm că nu mai există niciun risc.”

Burleanu a mai spus că durata pauzelor de vară şi iarnă din competiţia internă vor fi reduse drastic

„Cu siguranţă nu ne mai putem aştepta ca în această vară să mai avem o vacanţă la fel ca în 2019. Liga a doua este strâns legată de play-out-ul Ligii I. În momentul în care terminăm play-out-ul Ligii I trebuie să ne asigurăm că vom finaliza şi campionatul la nivelul ligii secunde. Dacă vom fi obligaţi să trecem dincolo de 13 iunie, atunci va trebui să fim deschişi la forme inovative de finalizare a competiţiei (n.r. – în iarnă). Acest lucru presupune meciuri într-o singură manşă şi grupe de tip play-off şi play-out. Acesta este alt scenariu cu care lucrăm în momentul de faţă la nivelul ligii secunde, la care am avea nevoie de 14 date. Va fi un efort extrem, extrem de dificil din punct de vedere logistic pentru cluburile din liga a doua de a juca miercuri, sâmbătă în fiecare săptămână. Va fi şi un efort financiar pentru că toate cluburile suferă în momentul de faţă. Este exclus să mai avem aceeaşi pauză (n.r. -în iarnă), pentru că nu vom mai avea suficiente date, astfel încât să finalizăm competiţia la

timp. Trebuie să luăm în considerare că anul viitor vom avea campionatul european, ceea ce înseamnă că toate competiţiile trebuie să le finalizăm mult mai devreme, adică cum ar fi trebuiat finalizate în această perioadă de timp. Asta însemnă că perioada de vară, perioada de vacanţă se va scurta”,a explicat el.

Răzvan Burleanu a anunţat, vineri, că federaţia şi LPF lucrează cu trei scenarii pentru reluarea meciurilor de fotbal, în datele de 27 mai, 3 iunie sau 13 iunie.

„Mai sunt de jucat opt etape din play-off, 12 etape din play-out, la nivelul Ligii I, câte 14 etape la nivelul ligilor a doua şi a treia şi mai avem semifinalele şi finala Cupei României pentru care avem nevoie de alte trei date pentru a finaliza această competiţie şi să nu uităm de barajul de promovare din Liga a II-a în Liga I. În momentul de faţă lucrăm pe trei scenarii de reluare graduală a competiţiei, pe 27 mai, 13 iunie şi 13 iulie. Toate cele 53 de competiţii organizate astăzi în România, 52 de FRF şi una de LPF, toate acestea se vor amâna cel puţin până la momentul ridicării stării de urgenţă. Avem un dialog deschis şi cu Ministerul de Interne şi cu Ministerul Sportului să vedem dacă la începutul lunii mai se pot ridica anumite restricţii, astfel încât să putem să începem competiţia chiar pe 27 mai. Dacă vom începe pe 27 mai, vom putea să comunicăm echipele participante în cupele europene pe 28 iunie. Trebuie să luăm în considerare că termenul oficial comunicat de UEFA tuturor federaţiilor naţionale de finalizare a campionatelor interne este data de 30 iunie. Mai lucrăm pe un scenariu cu data de 13 iunie. Dacă vom putea să începe pe 13 iunie, asta înseamnă că vom putea să comunicăm echipele participante în Europa pe 15 iulie şi vom putea să organizăm barajul de promovare la 1 august. Trebuie să ne asigurăm ca play-out-ul de Liga I se termină odată cu campionatul Ligii a II-a. Nu există nicio comunicare oficială de la UEFA că sezonul trebuie să se termine la 3 august”, a declarat Burleanu.