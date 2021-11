Se lucrează la proiecte prin PJDL la Dragodana, Mătăsaru, Gura Șuţii și Ulmi

În comuna Dragodana sunt în derulare două proiecte majore, respectiv „Amenajare trotuar în satul Cuparu”, în valoare de 644.844 lei, contribuția Consiliului Județean fiind de 265.674,50 lei, și „Amenajare loc de joacă -zona de sport în satul Străoști”, investiție ce se ridică la 591.759,20 lei, co-finanțarea CJD fiind de 256.494,44 lei.

La Mătăsaru, prin PJDL, se va derula proiectul „Realizare trotuar pe Drumul Gării în Odaia Turcului până la Gara Mătăsaru”, în valoare de 280.318,32 lei, din care suma finanțată de CJD este de 120.045,20 lei. Un alt proiect derulat de CJD în asociere cu UAT Gura Șuții, în valoare de 1.186.364,54 lei, vizează „Reparații covor asflatic pe drumul comunal DC 57”. Aici, contribuția asigurată de Consiliul Județean Dâm-bovița este de aproximativ 548.000 de lei.

Vizita de lucru a președintelui Cor-neliu Ștefan a continuat în comuna Ulmi, unde, prin PJDL, 4 proiecte importante vor aduce beneficii locuitorilor. Este vorba despre „Extinderea rețelei de canalizare pe DJ 720B, în sat Matraca”, investiție care se ridică la valoarea totală de 1.579.405,83 lei, din care CJD asigură 574.224,70 lei, și „Amenajarea de șanțuri și accese în curți în satul Matraca”. Valoarea investiției este de 3.284.591,19 lei, CJD venind cu o contribuție de 1.555.077,54 lei; „Teren minifotbal în Matraca” – un proiect în valoare de 499.332,14 lei, contribuția fiind de 224.729,41 lei; „Amenajare trotuar și amenajare intersecție cu drumuri laterale pe strada Soarelui” este cel de-al patrulea proiect derulat de administrația publică locală din localitatea Ulmi. Investiția are valoarea de 560.570 lei, finanțarea consiliului județean fiind de 261.800 lei.

Președintele Corneliu Ștefan a transmis: „Valoarea totală a celor 8proiecte care au făcut obiectul vizitei de astăzi este de

10.465.822 lei, iar finanțarea totală a consiliului județean fiind de 4.802.482 lei. Vorbim aici de lucrări variate, de la modernizări și reparații drumuri, amenajări de trotuare, extinderi de rețele de canalizare, amenajări de locuri de joacă și terenuri de minifotbal.

Am conceput PJDL astfel încât toate localitățile dâmbovițene să se dezvolte în mod unitar. Trebuie să micșorăm decalajele dintre comunele noastre. Anul acesta, doar prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, am aprobat unui număr de 41 de primării solicitări de peste 58.000.000 lei, bani care vor merge pentru finanțarea a 61 de proiecte de dezvoltare a comunităților locale.”