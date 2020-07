SE JOACĂ BASCHET 3X3 ÎN ROMÂNIA

Anunţ important al FIBA, legat de reluarea competiţiilor internaţionale oficiale, după pauza cauzată de pandemia COVID-19: FIBA 3×3 World Tour revine pe 29 şi 30 august, cu o etapă organizată la Debrecen (Ungaria), urmând ca alte două turnee Masters să se dispute în Bucureşti, în perioadele 5-6 septembrie şi 11-12 septembrie.

Federaţia internaţională a precizat că, spre deosebire de ediţiile precedente, când calificarea la FIBA 3×3 World Tour era obţinută în urma unui turneu de calificare, în acest an, ţinând cont de blocajul cauzat de coro-navirusul Sars-Cov2, echipele se vor califica la primele 3 turnee Masters pe baza ierarhiei FIBA 3×3 Team Ranking. Pentru următoarele evenimente, e posibilă revenirea la sistemul obişnuit de calificare.

„Cele mai bine clasate echipe în rankingul „îngheţat” la 1 aprilie au fost consultate şi şi-au afirmat disponibilitatea să revină pe terenul de joc. FIBA va oferi suport logistic echipelor, pentru a se asigura ca reluarea World Tour se va face cu cele mai bune echipe din lume la ora actuală. Echipamentele de joc vor fi create, personalizate şi produse de către Wilson, partenerul FIBA 3×3 încă din 2015, an din care a început să furnizeze mingea oficială pentru toate competiţiile de baschet 3×3 organizate sub egida FIBA”, se mai precizează în comunicatul trimis de federaţia internaţională de baschet.