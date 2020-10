Se interzic nunţile şi botezurile în toată ţara

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a avut o şedinţă marţi, în urmă căreia ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi şeful DSU, Raed Arafat, au anunţat noile măsuri ce vor fi propuse pentru adoptare Guvernului.

Măsurile care sunt menite pentru a proteja şi sunt măsuri compensatorii pentru a limita răspândirea, cum ar fi portul măştilor, acolo unde sub incidenţa este sub 3 la mie, purtarea va fi obligatorie în zonele aglomerate, inclusiv în zonele piet-onale, zonele de aşteptare. Atunci când incidenţa depăşeste 3 la mie, purtarea măştii va fi obligatorie în toate spaţiile deschise, adică de la ieşirea de acasă şi până la revenirea acasă.

Referitor la programul teatrelor, cinematografelor, sălilor de spectacol, a restaurantelor, a cafenelelor, acolo unde incidenţa este sub sau egală cu 1,5 la mie ele vor funcţiona cu capacitatea de 50%. Peste 1,5 la mie şi până la 3 la mie, ele vor funcţiona cu capacitate de 30%, iar programul va fi redus până la orele 23:00. Atunci când incidenţa depăşeşte 3 la mie, activitatea va fi sistată.

În cazul hotelurilor, la peste 3 la mie acestea vor putea servi numai persoanele cazate în hotel.

Evenimentele private, cum ar fi nunţi, botezuri, aniversări, mese festive, în spaţiile deschise şi închise sunt interzise pe plan naţional, până vom observa o scădere a numărului cazurilor.

Referitor la campania electorală, se reduce numărul participanţilor la 20 persoane în interior şi la 50 de persoane în exterior.

Tot personalul care lucrează în centrele de persoane în vârstă sau persoane cu dizabilităţi se va testa o dată pe saptămână.